In Via Albuzzi a Varese arriva l’opera firmata da Emilio Negretti

Un’opera site-specific dal titolo “Doppel Traum II”. Appuntamento per il 28 settembre alle ore 17.30 in galleria

“THAUMA. La scultura di Emilio Negretti” è il titolo dell’appuntamento che si terrà sabato 28 settembre alle ore 17.30 in galleria.

Un’occasione per inaugurare il collocamento site-specific, affacciato su Via Albuzzi, della scultura in gesso “Doppel Traum II”, opera di Emilio Negretti, e per approfondire insieme all’artista la genesi della sua produzione più recente.

Emilio Negretti (Varese 1979) si laurea in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera e dalla fine degli anni ’90 lavora come scultore e ingranditore. Tra le sue collaborazioni con importanti artisti si annoverano quelle con Francesco Messina, Floriano Bodini, Paolo Borghi, Aligi Sassu, Olivier Strebelle, Rolf Brem e Nag Arnoldi. Emilio Negretti è reduce dalla partecipazione alla venticinquesima edizione di “NordArt”, mostra internazionale di arte contemporanea che si svolge in Germania. (www.nordart.de)

“Doppel Traum II”, 2024, gesso patinato, 230x65x70 cm

L’intuizione, nel caso di questa opera, è derivata dalla novella “Doppio Sogno” (titolo originale “Traumnovelle”) di Arthur Schnitzler. L’autore, grande amico di Sigmund Freud, ha una visione più intuitiva e meno analitica della psicanalisi, visione che confluisce nella novella citata. La proposizione della scultura, è quella di “tenere insieme”, stringere collegandoli, elementi partecipi di due situazioni di natura differente, che confluiscono in una medesima catarsi. Come nella novella, le due unità, pur divergendo, compongono un identico atto congiunto.