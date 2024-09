A Cadrezzate con Osmate la mostra fotografica che racconta le metropolitane di tutto il mondo

Sabato 28 settembre alle 21:00, presso Villa Bozza-Quaini, appuntamento con Cities Underground: una mostra fotografica che esplora l’intricato mondo delle metropolitane attraverso l’obiettivo del fotografo Mario Bobba. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cadrezzate con Osmate ed è ad ingresso libero.

La mostra comprende 40 grandi pannelli che ritraggono le metropolitane di 30 città distribuite in tre continenti. Il progetto, nato dalla passione del fotografo per i dettagli che differenziano le metropolitane di tutto il mondo, copre un arco temporale che va dal 2011 al 2019. Durante questi anni, Bobba ha viaggiato alla ricerca di quelle peculiarità che rendono uniche le diverse linee sotterranee, sebbene all’apparenza tutte sembrino molto simili.

Attraverso queste immagini, i visitatori potranno esplorare il lato nascosto delle città, quello che ogni giorno viene vissuto da milioni di persone in un ambiente anonimo ma al tempo stesso caratterizzato da un fascino unico. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di fotografia, di viaggi e di architettura, ma anche per chi desidera riflettere su come lo spazio urbano influenza la nostra vita quotidiana, anche nelle sue parti meno visibili.