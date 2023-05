La scuola “Pascoli” di Besozzo ha un nuovo mosaico. Gli artisti sono i bambini

La scuola primaria “G. Pascoli” di Besozzo ha un nuovo e bellissimo mosaico realizzato dagli alunni di tutte le classi. L’opera è stata inaugurata nel pomeriggio di lunedì 29 maggio quando genitori, familiari, insegnanti e scolari si sono dati appuntamento per “svelare” il manufatto che è stato affisso all’ingresso dell’istituto. Presenti anche il sindaco Gianluca Coghetto e il dirigente scolastico Riccardo Ielmini.

La realizzazione è stata promossa nell’ambito del “Progetto Mosaico” curato dall’associazione “Il Pargolario”, rappresentata nell’occasione da Daniela Mior. Il finanziamento è stato possibile grazie all’attività del Comitato Genitori della “Pascoli. A guidare i bambini è stato invece l’artista Andrea Sala, specializzato in questo genere di opere.

L’immagine raffigurata nel mosaico mostra un mondo contornato da tanti bimbi che fanno un girotondo mano nella mano, in perfetta rappresentazione dell’inclusività e multietnicità della scuola “G. Pascoli”. Al termine della cerimonia i ragazzi hanno omaggiato con un piccolo mosaico le autorità e letto i loro pensieri: «Questa esperienza è stata fantastica, sia per il lavoro manuale che abbiamo potuto svolgere, sia per la storia del mosaico che abbiamo scoperto e imparato».

E ancora: «Ringraziamo chi ci ha permesso di realizzarlo e poter ricordare in futuro il nostro passaggio in questa scuola». Infine: «È stato un progetto speciale perché ha coinvolto tutte le classi e ci ha insegnato che lavorando insieme possiamo ottenere un grande risultato!».