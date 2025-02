Sospensione temporanea della circolazione sulla SP 32 nel Comune di Besozzo

La Provincia di Varese informa che, per consentire l’esecuzione di lavori programmati, la circolazione dei veicoli lungo la S.P. 32 “Laveno Mombello-Travedona Monate delle Due Pievi” subirà una sospensione temporanea nel Comune di Besozzo, in Via Massino, all’altezza della progressiva chilometrica 8+540 circa.

Il provvedimento sarà in vigore da domani, 27 febbraio 2025, al 28 febbraio 2025.