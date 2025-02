L’uso della tecnologia nell’età evolutiva. Se ne parla a Besozzo

Prosegue il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per proporre momenti di sensibilizzazione e informazione relativi alla salute in un contesto confortevole e amichevole verso il mondo dei più piccoli nei vari aspetti che riguardano il loro benessere. “L’uso della tecnologia nell’età evolutiva ” è il titolo del possomo di questi incontri promossi dal il ‘Punto Salute di Besozzo e in programma sabato 1 marzo alle ore 15 nella Sala letture del Comune, in via Mazzini 10.

Il confronto sarà aperto sui pregi e difetti dell’uso della tecnologia dai 0 ai 6 anni nonchè delle conseguenze sullo sviluppo del linguaggio.

Interverrà in questa occasione il logopedista Dante Gianoli, attivo sul territorio nella prevenzione, educazione e riabilitazione del linguaggio, degli apprendimenti e della deglutizione in età evolutiva (2-18 anni).

Il logopedista per l’età evolutiva si occupa della valutazione, prevenzione e trattamento dei disturbi della comunicazione e del linguaggio nei bambini. Attraverso interventi mirati, il logopedista lavora per sviluppare le competenze comunicative, favorire l’interazione sociale e migliorare il rendimento scolastico.

“L’intervento è volto a informare i genitori rispetto alle indicazioni più recenti riguardanti l’utilizzo dei device tecnologici – spiega Gianoli – nonché a fornire spunti di riflessione su come poter sfruttare al meglio i dispositivi che ogni giorno ci troviamo ormai ad utilizzare costantemente.”

A seguire un momento conviviale per confrontarsi e scambiare pareri, opinioni o semplici riflessioni!

Ingresso libero e gratuito.