L’edizione 2023 di Ruote Ardite porta aiuti e solidarietà da Busto Arsizio fino in Bosnia

Torna l’iniziativa di solidarietà “Ruote Ardite Charity Bike“, evento biennale organizzato dall’associazione di volontariato Love Ets.

L’iniziativa si svolgerà dal 31 maggio al 6 giugno.

«Nel solco dell’iniziativa a ricorrenza biennale, anche nel 2023 nostri concittadini di Busto Arsizio, insieme ad altri amici di diversi territori, hanno deciso di impegnarsi nell’animare una rilevante iniziativa volta a promuovere i valori della solidarietà europea. Dal 31

maggio al 6 giugno questo gruppo di “arditi” percorrerà centinaia di km sulle strade dei Balcani occidentali in un percorso che si snoderà dalla capitale croata di Zagabria fino alla cittadina della Bosnia Erzegovina di Rudo».

Molteplici gli obiettivi, come racconta il promotore, il bustocco Davide Brazzelli: «Ruote Ardite desidera essere una storia di impegno e di amicizia che, passando per il valore dello sport, desidera portare attenzione e conforto alle zone d’Europa in particolare situazione di disagio; grazie a questa iniziativa desideriamo essere vicini fisicamente e spiritualmente a persone che patiscono situazioni di privazione materiale. Il ciclismo quindi come paradigma delle tappe di avvicinamento alla piena solidarietà umana ed europea».

«Nostro obiettivo di questa edizione l’acquisto di un nuovo pulmino da adibirsi al traporto degli utenti del Centro Diurno di Rudo, cittadina di 8500 abitanti vicino al fiume Drina – spiega Brazzelli – Il Centro Diurno ha iniziato la sua attività nel 2005 e da allora aiuta ragazzi e bambini con disabilità fisica e mentale, sostenendo anche le loro famiglie. Con l’aiuto della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, insieme agli amici dell’associazione “Insieme per Sarajevo”, ci siamo impegnati nel 2018 nella realizzazione di una struttura per il Centro, partendo da una vecchia scuola di proprietà del Comune resa inagibile da un incendio».

L’iniziativa si svolge su sei tappe e tra le diverse fermate darà la possibilità ai partecipanti di soffermarsi anche nella città di Sarajevo. E’ supportata, oltre che da aziende e privati, anche dall’Ambasciata italiana di Bosnia e dal Comune di Busto Arsizio.

Per sostenere l’iniziativa è sufficiente visitare il sito www.ruoteardite.it