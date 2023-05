Leonardo Previati e Andrea Corno al comando dell’ottava edizione del Memorial Sandro Gianoli

Leonardo Previati (S.C.Orinese) e Andrea Corno (Equipe Corbettese) passano al comando dell’ottava edizione del Memorial Sandro Gianoli per la categoria Esordienti dopo la seconda prova corsa questa mattina a Samarate

119 in gara nella manifestazione voluta dal Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo con in palio il sesto Trofeo Pasticceria Pariani, per i ragazzi della categoria Esordienti al primo anno, il terzo Trofeo Antonio Gorlini e primo Trofeo Stefano Zocchi, entrambi alla memoria, per gli Esordienti al secondo anno.

Arrivo a ranghi compatti tra i più giovani con a prevalere Samuele Matteini (Equipe Corbettese) su Leonardo Previati (Orinese) e Riccardo Dalola (Brugherio Sportiva). Tra i secondo anno attacco nel finale di Pietro Crugnola (Busto Garolfo) che riesce a mantenere un vantaggio sul gruppo sul rettilineo finale. Secondo posto per Matteo Maggioni (Costamasnaga), terzo Andrea Corno (Equipe Corbettese).

In sede di premiazione Miriam Martinoli della Federciclo di Varese ha fatto vestire le insegne di leader della Pi.Erre Sport di Busto Arsizio a Leonardo Previati, e la maglia della Cartotecnica Graziella Fagnano Olona a Andrea Corno, mentre nella graduatoria All4 Cycling per le società comandano Equipe Corbettese e Busto Garolfo.

Ordine di arrivo Esordienti primo anno:

1) Samuele Matteini (Equipe Corbettese) km 32 in 51’ media 37,647, 2) Leonardo Previati (Orinese), 3) Riccardo Dalola (Brugherio Sportiva), 4) Matteo Botta (Equipe Corbettese), 5) Matteo Esposti (Pessano), 6) Andrea Segato (Lavena Coop), 7) Gabriele Bettoni (Villongo), 8) Alberto Coen (Villongo), 9) Lorenzo De Vecchi (Abbiategrasso), 10) Luca Banfi (Busto Garolfo).

Esordienti secondo anno:

1) Pietro Crugnola (Busto Garolfo) km 40 in 1h01’20” media 39,130, 2) Matteo Maggioni (Costamasnaga), 3) Andrea Corno (Equipe Corbettese), 4) Iaroslav Kroytor (Orinese), 5) Pietro Lucini (Pedale Brembillese), 6) Samuel Minardi (Sangiulianese), 7) Lorenzo Ghelfi (Pedale Casalese), 8) Federico Profazio (Alzate Brianza), 9) Ivan Casabona (Pedale Senaghese), 10) Tomas Miruku (Busto Garolfo).

CLASSIFICA GENERALE 8^ MEMORIAL SANDRO GIANOLI dopo due prove.

Esordienti primo anno Gran Premio PI. Erre Sport: 1) Leonardo Previati (Orinese) punti 22, 2) Andrea Segato (Lavena Coop) 22, 3) Lorenzo De Vecchi (Abbiategrasso) 21, 4) Samuele Matteini (Equipe Corbettese) 20, 5) Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano) 20.

Esordienti secondo anno Gran Premio Cartotecnica Graziella: 1) Andrea Corno (Equipe Corbettese) punti 21, 2) Pietro Crugnola (Busto Garolfo) 20, 3) Samuele Brustia (Madonna di Campagna) 20, 4) Matteo Maggioni (Costamasnaga) 17, 5) Edoardo Ietta (Pedale Ossolano) 17.