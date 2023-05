Malpensa e Linate hanno fatto il pieno di voli privati grazie alla Design week milanese

SEA Prime, che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha registrato ad aprile una crescita mensile del traffico del 10% a Milano Prime Linate e Malpensa.

Sono stati oltre 980 i movimenti durante la sola Milano Design Week (17-23 aprile 2023), che nella sua 61a edizione ha attirato il numero record di 307.418 visitatori, di cui due terzi internazionali, con oltre 2.000 espositori.

Con un picco di oltre 180 movimenti registrati venerdì 21 aprile e 80 aeromobili in scalo notturno, Milano Prime rivendica un ruolo fondamentale, all’interno del sistema aeroportuale milanese, come porta d’accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi di Milano.