Malpensa ritrova tutti i passeggeri: a maggio numeri da pre-Covid

«Probabilmente maggio, preso come singolo mese, sarà il primo mese in positivo dal 2019». L’aeroporto di Milano Malpensa ritrova tutti i suoi passeggeri: tutti nel senso che i numeri sono per la prima volta ritornati ai numeri precedenti alla pandemia arrivata a inizio 2020.

La notizia è stata data da Armando Brunini, CEO di Sea, nel corso della cerimonia di riapertura del Terminal 2 organizzata questa mattina – martedì 30 maggio – all’aeroporto di Malpensa. A sostenere la ripresa c’è l’attività delle low cost di Easyjet (cui il T2 è dedicato) ma non solo: «Il lungo raggio sta avendo un rimbalzo più marcato di quanto ci aspettavamo, che ha fatto segnare un +40%. La tempestività era dunque fondamentale».

La riapertura è anche un anniversario per Easyjet, che festeggia qui il 25esimo anno di operatività. La compagnia dalla livrea arancione opera infatti dallo scalo del Varesotto fin dal marzo 1998. «Oggi abbiamo 900 dipendenti e 23 aeroplani basati qui: un passeggero su tre a Malpensa viaggia con Easyjet» ha detto Lorenzo Lagorio, country manager della compagnia.

Alla cerimonia partecipano anche il presidente di Regione Lombardia, il varesino Attilio Fontana, e i sindaci di Milano Giuseppe Sala e di Somma Lombardo Stefano Bellaria.