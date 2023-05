MV Agusta, doppietta con Sofuoglu e Schroetter nel mondiale Supersport

Abbandonate le velleità nel motomondiale, MV Agusta si è concentrata dal punto di vista agonistico sulla partecipazione al mondiale Supersport, categoria nella quale la Casa della Schiranna è inserita a buoni (talvolta ottimi) livelli da anni grazie al proprio Reparto Corse. Una scelta premiata nello scorso weekend quando a Barcellona le due F3 800RR hanno centrato una doppietta clamorosa: primo Bahattin Sofuoglu (foto WorldSBK), secondo Marcel Schroetter.

I due piloti MV sono stati protagonisti di un fine settimana esaltante: prima della trionfale Gara2 erano stati grandi protagonisti anche nella Gara1 vinta dal leader della classifica generale Nicolò Bulega su Ducati: l’esperto tedesco aveva infatti centrato il secondo posto mentre il giovane turco era andato sul terzo gradino del podio. Il segnale di una moto pronta per centrare il bersaglio grosso nel secondo appuntamento in Catalogna.

E così è accaduto in Gara2: Sofuoglu scattava dalla nona posizione in griglia ma è partito molto bene arrivando ben presto in vetta davanti al compagno di squadra e a Stefano Manzi che negli scorsi anni guidava la MV Agusta in Moto2 e che ora gareggia su Yamaha. Schroetter ha poi superato Sofuoglu nel corso dell’undicesimo giro ma poco dopo il turco ha ripreso la posizione difendendola sino alla bandiera a scacchi. Manzi, secondo sul traguardo, è stato penalizzato per superamento del track limit, e così le due moto varesine si sono classificate davanti a tutti.

Per Sofuoglu, appena 19 anni, è una vittoria speciale: è infatti la prima nella categoria e segue quelle conquistate dallo zio Kenan in passato. Ma anche per MV Agusta la doppietta ha un sapore notevole: era infatti dal 2015, a Phillip Island che il team della Schiranna non metteva due piloti ai primi due posti in una gara iridata di Supersport (il secondo livello del mondo superbike). Con i punti ottenuti a Barcellona, Schroetter si porta al secondo posto in classifica scavalcando Manzi: il divario con Bulega (ritiratosi nel finale di Gara2 per un problema tecnico) è ancora ampio ma non incolmabile. Sofuoglu invece compie un bel balzo ed è settimo, superando tra gli altri l’esperto connazionale Can Oncu.