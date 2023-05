Notte movimentata al pronto soccorso di Gallarate: i carabinieri intervengono due volte

(immagini di repertorio)

Notte movimentata per gli operatori del pronto soccorso di Gallarate. La scorsa notte, le forze dell’ordine sono intervenute due volte.

La prima, nella serata di ieri attorno alle 21, in seguito alla chiamata degli operatori del 118 davanti ai quali si era presentato uno dei clochard che stazionano nell’area ospedaliera. L’uomo aveva un taglierino in mano: le forze dell’ordine e il personale del triage hanno quindi calmato il senzatetto che si è allontanato. Poco dopo, però, al 112 è arrivata una nuova chiamata di soccorso: lo stesso uomo in piazza minacciava di farsi del male. A quel punto l’ambulanza lo ha trasportatosi al pronto soccorso di Busto Arsizio.

Ma i problemi sono proseguiti al PS di Gallarate per una reazioni sopra le righe del padre di un ragazzo finito in PS per le escoriazioni lievi subite in un incidente in moto. L’intervento dei carabinieri ha permesso di riportare la calma.

Il tema delle aggressioni al personale di soccorso è stato affrontato anche recentemente in un incontro voluto dal Prefetto Salvatore Pasquariello a cui ha preso parte anche il direttore dell’Asst Valle Olona Porfido.

La Prefettura ha garantito l’apertura di una postazione fissa delle forze dell’ordine nei PS aziendali. Da inizio anno sono state 84 le denunce di aggressione fisica o verbale presentate dai dipendenti della Valle Olona.