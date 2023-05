Open day vaccinale per bambini e ragazzi il 27 maggio e il 17 giugno nei centri vaccinali

Sabato 27 maggio e sabato 17 giugno saranno due giorni di open day vaccinali per bambini e ragazzi con accesso libero dalle 9 alle 15 in tutti i centri vaccinali.

ARCISATE – Via Campi Maggiori, 23

AZZATE – Via Acquadro, 6

LAVENO MOMBELLO – Via Ceretti, 8

LUINO – Via Verdi, 6

SESTO CALENDE – Largo C. Dell’Acqua, 1

TRADATE – Via Gradisca, 16

VARESE – Via Ottorino Rossi, 9

Nel dettaglio potranno accedere bambini e ragazzi nati nel 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 e 2021.

-nati dal 2006 al 2011 quinto richiamo difterite, Tetano, Pertosse e Polio (DTPK), papilloma virus.

-nati nel 2016 quarto richiamo Difterite, Tetano, Pertosse e Polio (DTPK) Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR)

-nati nel 2021 Esavalente (ESA), Pneumococco , Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella (MPRV), Meningococco C (MEN C)

In caso di dubbi: consultare il FSE del genitore o rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta o Medico di

Medicina generale di riferimento.

ATTENZIONE i minori devono essere accompagnati da un genitore o da un delegato con apposita delega formale (scarica la delega dal sito www.asst-settelaghi./t) È necessaria la tessera sanitaria. Nei precedenti 15 giorni non devono essere state effettuate altre vaccinazioni.