Palio di Legnano: tutto quello che c’è da sapere per sfilata, corsa e dirette streaming

I contradaioli con il foulard al collo, la città imbandierata, i tamburi e le chiarine. È ormai alle porte l’ultimo weekend di maggio, quello che tutta Legnano aspetta per un anno interno, e la città è pronta a rivivere ancora una volta la battaglia tra le truppe della Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa e a riabbracciare la sua storia con il Palio di Legnano.

LE PROVE DEL PALIO DI LEGNANO

Cavalli e fantini protagonisti già da giovedì 25 e venerdì 26 maggio al campo del Palio, prima con le prove libere e poi con le prove ufficiali in vista della gara ippica.

LA PROVACCIA

Venerdì 26 maggio al campo sportivo “Mari” ad aprire il weekend “clou” del Palio di Legnano sarà il 38° Memorial Favari, per tutti la Provaccia, corsa a pelo nata negli anni ’80 e riservata ai fantini emergenti che deve il nome da Luigi Favari, presidente del Comitato organizzatore dell’allora Sagra del Carroccio.

Ad aprire la serata, dalle 20 in poi, sarà il gruppo Sbandieratori Città di Legnano insieme alla sfilata delle associazioni sportive cittadine, seguite dalla sfilata delle contrade con l’ingresso del gran maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade. Si entra poi nel vivo della corsa ippica con le batterie eliminatorie, dopo le quali ci saranno gli onori al gran maestro e la premiazione del cavallo atleta. Chiuderanno la serata la finale della gara ippica e la premiazione della contrada vincitrice.

LE CENE PROPIZIATORIE

Sabato 27 maggio spazio ad uno dei momenti più coreografici del Palio di Legnano: le cene propiziatorie, le cene della speranza e dell’attesa, le cene dove i cuori dei contradaioli battono all’unisono e il popolo di contrada si stringe in un abbraccio collettivo.

CONTRADA SAN MARTINO

CONTRADA SANT’AMBROGIO

CONTRADA SAN DOMENICO

CONTRADA SAN BERNARDINO

CONTRADA LA FLORA

CONTRADA LEGNARELLO

CONTRADA SANT’ERASMO

CONTRADA SAN MAGNO

LA MESSA SUL CARROCCIO

Domenica 28 ad aprire la giornata del Palio di Legnano sarà la messa solenne sul Carroccio officiata da monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano, seguita dall’investitura religiosa dei capitani di contrada, dalla benedizione dei cavalli e dei fantini e dal volo delle colombe.

La messa sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 9.50 dalla parrocchia prepositurale di San Magno, con il coordinamento e la regia di Luca Mondellini: Federica Tacchi, specialista del mondo del web marketing e laureata in storia medievale, insieme a Gianni Borsa per il commento liturgico e Roberto Clerici per il commento paliesco, accompagneranno gli spettatori per una serie di interviste e commenti. La diretta proseguirà anche dopo la benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio con altre interviste.

LA SFILATA E IL PALIO DELLE CONTRADE

La sfilata storica, fiore all’occhiello del Palio di Legnano, partirà alle 15 da piazza Carroccio e porterà per le vie della città più di mille figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi, e la Compagnia della Morte, guidata da Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difese il Carroccio.

Il carosello storico percorrerà via Gilardelli, largo Tosi, piazza IV Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni e via XX Settembre, per poi entrare alle 16 circa al campo del Palio, seguita dagli onori al Carroccio, dalla carica della Compagnia della Morte e dal Palio delle contrade con le due batterie e la finale della gara ippica.

I BIGLIETTI

I biglietti per la Provaccia sono disponibili al Caffè Vicentini di via Montebello, alla Cartoleria Ginetto di via Ciro Menotti, all’Edicola Canavesi di piazza Monte Grappa, all’Agenzia Allianz Legnano 1 di via Gigante, al Maramao Café di vicolo Corridoni, alla Cartoleria Lia di via Resegone e alla Galleria del Libro di via Venegoni, oltre che nei manieri delle otto contrade, alla Fondazione Palio e al Collegio dei Capitani. L’ingresso è gratuito fino ai cinque anni, mentre il prezzo per la tribuna coperta è di 20 euro e il costo per la tribuna distinti e il prato è di 10 euro. Prezzi dimezzati per i ridotti dai 6 ai 14 anni.

Quest’anno per ragioni di sicurezza i posti per assistere al Palio di Legnano dal campo sportivo “Mari” saranno 842 in meno, passando da 8.600 a 7.758 posti disponibili. La vendita dei biglietti al pubblico, iniziata giovedì 4 maggio, sta già per far registrare il sold out. Sono infatti già esauriti i posti in tribuna coperta e quelli delle tribune scoperte di via Piacenza, mentre sono ancora disponibili i biglietti per le tribune scoperte di via Palermo e di via Puccini e per il prato: il costo è di 20 euro per i distinti e di 10 euro per il prato, ridotto delle metà per i bambini dai 6 ai 12 anni. I bambini sotto i 6 anni non pagano. I biglietti possono essere acquistati alla Fondazione Palio e, nei limiti della disponibilità, anche alla biglietteria dello stadio il giorno della manifestazione a partire dalle 10.

LA VIABILITÀ E I PARCHEGGI

Per le tre giorni del Palio di Legnano cambia anche la viabilità. Venerdì 26 maggio dalle 18 alla mezzanotte divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade limitrofe allo stadio Mari: via Pisacane (tra via Como e via XX Settembre), via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como. Sabato 27 maggio, invece, sarà vietata la circolazione in via Pisacane tra via Como e via Palermo.

Domenica 28 maggio il divieto di sosta dalle 7.30 in poi riguarderà tutte le vie interessate dal corteo storico e l’area di ammassamento delle contrade, compresa fra Piazza Carroccio, via Milano, via Santa Caterina, corso Sempione e viale Gorizia. Il divieto di circolazione, invece, sarà in vigore dalle 9 fino a mezzanotte nelle vie dei manieri di contrada e in quelle a ridosso dello stadio, ovvero via Pisacane, via Piacenza, via Bellini, via Ferrara, via Palermo e via Puccini. Dalle 12 alle 19, inoltre, il divieto di circolazione interesserà tutte le strade percorse dal corteo storico, l’area di ammassamento delle contrade e le vie di accesso alle due zone.

Per seguire la sfilata e la gara ippica si potranno utilizzare i parcheggi alle Gallerie Cantoni, in via Matteotti, in piazza Mercato, in piazza I Maggio, in via Colombo e all’Agenzia delle Entrate di via Pisa. Il parcheggio di via Gaeta sarà sempre accessibile in ingresso, mentre l’uscita sarà possibile da via Liberazione dopo la conclusione del corteo storico.

IL PALIO DI LEGNANO CON LEGNANONEWS

Legnanonoews insieme a Varesenews e ai giornali del Gruppo V2 Media è media partner della Fondazione Palio di Legnano per l’edizione 2023 grazie ad un progetto che sta seguendo passo passo tutti gli eventi con un long form giornalistico con testi, foto, video e audio, dirette di propria produzione per le corse di addestramento, le prove libere, le prove ufficiali e le cerimonie ufficiali in piazza San Magno, podcast che hanno coinvolto gli studenti delle scuole superiori e i contradaioli più giovani e pillole video per raccontare le peculiarità della sfilata delle otto contrade. Il gruppo V2 Media e le testate associate ad ANSO – tra cui la Gazzetta di Siena – trasmetteranno inoltre le dirette del Palio ed eventualmente della Provaccia realizzate dalla Fondazione.