Perché scegliere gli Stati Uniti per una vacanza memorabile

Sono davvero tanti i motivi per cui vale la pena di programmare e organizzare un viaggio negli Stati Uniti: uno dei più importanti è rappresentato dalla possibilità di entrare in contatto con un popolo accogliente e molto più caloroso di quel che si potrebbe pensare. Non è raro essere invitati a pranzo o a cena da sconosciuti; e se è vero che molte amicizie sono superficiali, è altrettanto vero che quella degli americani è una generosità disinteressata. In linea di massima chi abita negli Stati settentrionali ha un carattere più estroverso rispetto ai residenti degli Stati meridionali. Ma è ovvio che ogni stereotipo ha le sue eccezioni. L’importante è approcciare il viaggio con un’apertura mentale adeguata e un’attitudine positiva.

Al di là dei luoghi comuni

Un viaggio in America è anche l’occasione di superare i luoghi comuni e la cattiva reputazione che ogni tanto riguarda la popolazione USA. Purtroppo gli statunitensi in molte occasioni sono vittime di pregiudizi, i quali in alcuni casi sono reali e dimostrati dalla realtà, ma molto più spesso non hanno alcun fondamento. Gli americani in genere sono persone curiose e aperte rispetto alle altre culture. Lo stesso dicasi per le città, che non di rado sono contaminate da culture differenti: quella asiatica, per esempio, ma anche quella creola, quella europea e quella messicana. Il consiglio, dunque, è di non limitarsi unicamente alle immagini e alle idee che provengono da Hollywood, esplorando più in profondità le idee della popolazione locale.

Un viaggio all’avventura

Molti dei paesaggi degli Stati Uniti sono caratterizzati da una natura incontaminata e selvaggia. D’altro canto stiamo parlando di un Paese molto grande, dove si alternano tanti panorami differenti. È anche per questo motivo che si può partire all’avventura, magari essendo equipaggiati solo con un sacco a pelo e una tenda, per poi decidere di immergersi negli spazi più immensi e sperduti, dove la civiltà è un ricordo solo lontano. Un esempio fra i tanti è offerto da Yosemite, location con sentieri di montagna ideali per lunghe camminate. Volendo si può anche campeggiare, sempre prestando attenzione alle minacce provenienti dagli orsi. Una soluzione alternativa è rappresentata da una road trip da affrontare sulla costa pacifica, per sperimentare i brividi della vera libertà. Chi l’ha detto che per un viaggio memorabile è necessario un albergo? Ci si può accontentare anche del campeggio, per un’avventura su misura.

L’incontro con culture differenti

È chiaro che uno dei tratti peculiari di un viaggio negli Stati Uniti consiste nell’incontro con culture differenti. La ricchezza degli Usa sta proprio nella sua eterogeneità e nella sua infinita diversità. Per esempio in quasi tutte le città più importanti c’è un quartiere cinese, mentre nelle metropoli del Sud sono spesso presenti i quartieri messicani: basti pensare a San Francisco e al quartiere di Mission. New Orleans, invece, ha conservato la propria anima francese con un quartiere europeo. Il bello del muoversi fra i quartieri sta nel fatto che si ha la sensazione di ritrovarsi in un altro Paese, con una cultura diversa, una cucina nuova e persone incredibili. Interessante, per esempio, è andare alla scoperta della cultura amerinda, caratteristica di parchi nazionali, fra i quali la Monument Valley, che si trova in territorio Navajo.

I paesaggi degli Stati Uniti

I parchi nazionali, con i loro paesaggi fantastici, sono davvero uno dei simboli degli Stati Uniti, raccontati dalla letteratura locali e mostrati al cinema o in televisione. Yellowstone e Yosemite sono nomi che tutti i turisti dovrebbero conoscere, ma lo stesso vale anche per le Everglades e per le Smoky Mountains, dai panorami indimenticabili.