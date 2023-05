Premiati a Busto i più promettenti talenti under 40

Sabato 6 maggio si è svolta la 31° edizione nazionale del Premio Toyp (The Outstanding young person), l’ambito riconoscimento, assegnato a giovani talenti under ‘40, di JCI (Junior Chamber International), anche quest’anno ospiti nella sede di Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona, reso possibile anche grazie alla collaborazione tra la sezione provinciale varesina di JCI e il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, oltre che la storica sinergia con il Lions Club Busto Arsizio Host e il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Il premio TOYP è un programma che mira a promuovere e riconoscere a livello mondiale i giovani tra i 18 ed i 40 anni che abbiano contribuito con la propria attività al progresso economico, culturale ed individuale dei nostri tempi, affinché possano fungere da esempio per i loro coetanei.

Ideato nel 1931, dall’allora presidente della Camera di Commercio degli Stati Uniti, Dorward Howes, è stato adottato ufficialmente dalla Junior Chamber International negli anni Ottanta. Da allora ogni anno vengono premiati i migliori giovani di tutto il mondo.

Ricco il parterre delle autorità civili, economiche e associazionistiche presenti: la Vice Sindaco di Busto Arsizio, Manuela Maffioli, l’Assessore alle Politiche Educative, giovanili e pari opportunità Daniela Cerana, l’Assessore allo Sport, Maurizio Artusa, il Presidente di Confcommercio locale e provinciale, Rudy Collini, il Direttore territoriale di Confcommercio, Francesco Dallo, il Presidente del Lions Club Busto Arsizio Host, Alberto Rivolta, la Vice Presidente internazionale JCI, Alexandra Botos, romena, giunta apposta dal Luxemburgo, e la Presidente internazionale emerito JCI, Chiara Milani.

I vincitori 2023 del Premio TOYP Italia

A contraddistinguere l’edizione 2023 del Premio è stato una sorta di “filo verde”, visto che l’attenzione alla sostenibilità accomuna i vincitori dell’edizione nazionale, candidati di diritto a quella internazionale.

Premio TOYP Italia 2023 per il Business a Niccolò Comerio

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Management ed Economia della LIUC – Università Cattaneo e membro del Centro per lo Sviluppo Territoriale e Industriale della LIUC Business School, è stato Visiting Junior Fellow presso il Center for Tourism Research (Wakayama University, Giappone).

Le attuali attività di ricerca si concentrano su diversi aspetti dello sviluppo del settore turistico, come il contributo economico su base microterritoriale e le sue potenziali esternalità negative sull’ambiente. Inoltre, fa parte del team di ricerca di “Labskill – Next Generation Competences” che analizza le principali problematiche del mercato del lavoro nelle province di Como, Lecco e Varese, quali Skill shortage, Skill gap e Skill mismatches.

Per avere il merito di riflettere col suo lavoro la mission JCI, che è fornire opportunità di sviluppo della leadership che consentano ai giovani di creare cambiamenti positivi, vince il Premio TOYP Italia 2023 per il Business Niccolò Comerio

Premio TOYP Italia 2023 Cultura a Silvia Primi

Nata a Busto Arsizio, è vincitrice del Premio nazionale di Letteratura italiana contemporanea 2022/2023 e ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti ai più importanti concorsi di poesia inedita nazionali e internazionali, tra cui la segnalazione nella top 10 al Premio Internazionale Mario Luzi 2021 e la Menzione Speciale al Merito al Premio Dostoevskij 2021 con Geo, un’allegorica raccolta di poesie che – con il suo anagramma Ego – gioca su una serie di calzanti parallelismi fra il mondo, inteso come terra, e quello interiore di ognuno di noi, grazie alla quale è candidata al Premio Strega Poesia 2023.

Per riflettere nelle sue opere il valore JCI secondo cui “la personalità umana è la più preziosa delle ricchezze”, vince il Premio TOYP Italia 2023 Cultura Silvia Primi.

Premio TOYP Italia 2023 nella Ricerca a Erika Michela Dematteis

Dal 2021 è ricercatrice presso l’Università di Torino, con un forte approccio orientato all’industria e allo sviluppo di competenze trasversali preziose e uniche l’attività di divulgazione e comunicazione, la supervisione degli studenti, scrittura e gestione di progetti e articoli scientifici. È una forte sostenitrice dell’open science ed è coinvolta nell’azione per spingere ulteriormente la parità di genere nella scienza e nella carriera. Nel 2019 ha avuto una borsa di studio post-dottorato di 1 anno a Parigi: coinvolta nel progetto HyCARE, supportato da Horizon 2020 dell’Unione Europea, ha ottimizzato e selezionato un materiale adatto per lo sviluppo di un impianto integrato di produzione e stoccaggio di idrogeno rinnovabile su larga scala.

Per gli studi effettuati sugli impieghi dell’idrogeno in ambito energetico, per la dedizione e la passione dedicata alla propria ricerca, traducendo così in azione la linea-guida JCI secondo cui “la fratellanza degli uomini trascende la sovranità delle nazioni”, vince il Premio TOYP Italia 2023 nella Ricerca, Erika Michela Dematteis

Premio TOYP Italia 2023 nella categoria Crescita Personale a Michele Tovaglieri

Classe 1996, di Samarate, è esperto di comunicazione frontale, comunicatore e curatore degli speaker TEDx Varese. Ha rappresentato l’italia come delegato al “Next Generation’s Leader Congress for Gifted Students” in Israele e vincitore nazionale del Public Choice Award. Amante della crescita personale continua a migliorare le proprie skills offrendo i servizi e corsi di public speaking, PNL e coaching. Il suo più grande desiderio è abbattere l’analfabetismo comunicativo, l’incapacità di comunicare con più persone, di ascoltarsi l’un l’altro e generare discussioni costruttive.

Per aver essere un esempio positivo della vision JCI, che è “Essere la principale rete globale di giovani leader”, vince il Premio TOYP Italia 2023 nella categoria Crescita Personale, Michele Tovaglieri