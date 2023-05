Ritrovato in un negozio d’antiquariato quadro rubato da una villa di Arona

Un dipinto olio su tela intitolato “Le Lavandaie”, trafugato il 1 aprile 1997 da una villa privata di Arona, è stato restituito dal Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Firenze, capitano. Claudio Mauti, al legittimo proprietario.

Il dipinto, datato 1895, è firmato dall’artista ritrattista, paesista ed esecutore di opere pittoriche di genere, Alessandro Vanotti.

L’opera è stata sequestrata presso un negozio d’antiquariato con sede nel pistoiese a seguito di riscontro condotto dai militari sui cataloghi d’arte disponibili on line. L’individuazione è stata possibile grazie alla comparazione delle migliaia di immagini contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di accertarne l’illecita provenienza.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, ha permesso ai militari del Nucleo Tpc di Firenze di appurare l’acquisto in buona fede del dipinto da parte dell’antiquario.

“Il risultato di oggi testimonia l’importanza della catalogazione anche fotografica dei beni d’arte posseduti anche dai privati – si legge in un comunicato – , che risulta preziosissima in fase di denuncia, favorendo l’alimentazione della Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, strumento indispensabile in uso ai Carabinieri dell’Arte per recuperare, anche a distanza di anni, beni di cui si erano perse ormai le tracce e, come in questo caso, di grande valore affettivo”.