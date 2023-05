Scontro tra tre auto a Somma Lombardo, due donne ferite

Incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto in corso Sempione a Somma Lombardo. Lo scontro, avvenuto verso le ore 17.30 per cause in fase di accertamento, ha portato a due persone ferite: una donna di 55 e una signora di 73 anni. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi ferite, ma sono comunque state trasportate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.