Si accampa al Politecnico contro il caro affitti a Milano, la rettrice è solidale: “Servono alloggi per studenti e neolaureati”

Affitti esorbitanti per case meno che modeste: la battaglia per il caro affitti a Milano ha messe le tende, letteralmente, di fronte al Politecnico in piazza Leonardo da Vinci. Una battaglia che ha la passione e il volto di Ilaria Lamera, studentessa di 23 anni della Bergamasca.

Da martedì la studentessa dorme in una tenda montata di fronte all’università per denunciare la difficoltà di trovare una casa a Milano a prezzi accessibili per chi studia.

«Volevo far arrivare alle istituzioni il messaggio delle condizioni in cui si trovano gli studenti a Milano – ha spiegato la 23enne per raccontare la sua protesta -. Faccio la pendolare da Alzano Lombardo, impiego due ore per venire in università e due ore per tornare. Era insostenibile e così ho cercato una casa in affitto ma gli alloggi sono pochi e costano tantissimo. Una singola non si trova sotto i 700 euro. Le camere doppie costano meno ma in condizioni invivibili. Alla fine ho trovato una casa a 600 euro al mese ma è un contratto transitorio e a luglio sarò punto a capo».

Ilaria Lamera ha annunciato che resterà “accampata” in piazza fino a domenica 7 maggio e in queste ore sono molte le visite di solidarietà e ascolto che sta ricevendo. Tra tutte anche quella della rettrice del Politecnico Donatella Sciuto, varesina residente a Ispra, alla guida dell’università milanese dal novembre del 2022.

“Ieri ero a Roma e stamattina sono andata subito a parlarle – ha spiegato all’Ansa la rettrice Sciuto -. Le ho detto che la sosteniamo in questa battaglia che combattiamo anche noi per quanto possibile. Come rettori è una cosa che denunciamo da tempo. L’ho detto anche al sindaco: Milano è una città per persone anziane e ricche e ci vogliono alloggi non solo per gli studenti ma anche per chi si laurea e con lo stipendio non paga l’affitto“.

“A Ilaria ho detto anche noi la sosteniamo su questa battaglia che combattiamo per quanto possibile – ha proseguito Sciuto -. Io ci tengo che faccia l’università chi ha voglia di studiare, non solo chi se lo può permettere” aggiunge la rettrice. Per questo da poco il Politecnico ha stanziato “un milione di euro” per una misura di aiuto all’affitto, che si aggiunge a quelle già presenti. “Prima gli studenti dovevano presentare il contratto d’affitto, ora con questa misura vediamo di semplificare le cose, con un aiuto ad esempio anche ai pendolari, considerando ad esempio che Trenord non ha abbonamenti per studenti. Ma dobbiamo definirla esattamente”.