Donatella Sciuto è la prima donna a guidare il Politecnico di Milano

Donatella Sciuto è stata eletta come nuova rettrice del politecnico di Milano.

l suo mandato inizierà il primo gennaio 2023 e terminerà il 31 dicembre 2028. Gli altri sfidanti erano Antonio Capone, Giulio Magli e Gianpaolo Rosati.

Nata a Varese, Donatella Sciuto è professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria.

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano e il PhD in Electrical and Computer Engineering dalla University of Colorado, a Boulder.

Ha inoltre conseguito il Master in Business and Administration (CEGA) dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. Dal 2013 è membro del Consiglio Superiore della Banca d’Italia. Dal 2017 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di AVIO S.p.A e di Raiway S.p.A, dal 2021 di Fila S.p.A e dal 2022 è membro del supervisory board di STMicroelectronics.