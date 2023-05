Temporale di sera, bel tempo si spera: alternanza di sole e rovesci fino a martedì

Dopo i temporali della notte di sabato 27 e quelli – in diversi punti dell provincia tramutatasi anche in grandinata – del tardo pomeriggio di domenica 28, si possono considerare stabili le previsioni variabili del weekend: secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, il tempo sarà caratterizzato dalla prevalenza di tempo soleggiato e caldo ma con persistenza della tendenza temporalesca almeno fino a martedì.

Lunedì 29 Maggio il tempo sarà in parte soleggiato, con annuvolamenti cumuliformi che porteranno ancora qualche rovescio o breve temporale nel pomeriggio soprattutto su Alpi e Prealpi, più raramente in pianura. Le temperature resteranno stazionarie, con minime tra i 14 e i 17 gradi e massime tra i 24 e i 26.

Qualche probabilità di rovescio in più nella giornata di martedì 30, dove il tempo sarà abbastanza soleggiato ma con nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi dove si potranno verificare rovesci e temporali dalla tarda mattinata, che proseguiranno in serata e nella notte, localmente in estensione alla pianura pedemontana. Ancora stazionarie le temperature.