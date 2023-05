The Canterville Ghost al teatro di Castellanza, sul palco studenti del Fermi e della media San Giulio

Dopo il successo dello scorso anno con “All the World’s Stage”: un viaggio attraverso le passioni umane, proposto attraverso un sapiente intreccio di opere di William Shakespeare, il Liceo Linguistico dell’Istituto “E. Fermi” e la Scuola Media “San Giulio” di Castellanza tornano sul palco del Teatro di via Dante.

Venerdì 19 maggio alle ore 21,00 è in programma, infatti, The Canterville Ghost. Tratto dall’omonima opera di Oscar Wilde, narra la storia del castello acquistato dagli Otis vicino alla cittadina di Ascot infestato dal fantasma di Sir Simon, scorbutico nobiluomo del tardo Cinquecento, costretto a passare l’eternità tra le mura del castello finché un’antica profezia non verrà compiuta. Questa profezia riguarda una giovane dall’animo puro che dovrà versare lacrime per un peccatore.

L’appuntamento, che gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, con gli alunni del Liceo Linguistico dell’Istituto “E. Fermi” e della scuola media “San Giulio” di Castellanza è, dunque, per venerdì 19 maggio alle ore 21,00 al Teatro di via Dante con ingresso libero.