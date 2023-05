Un weekend di nuvole e pioggia

(Foto di Santo Zappalà) Non è ancora il momento di mettere via l’ombrello. Una circolazione depressionaria in evoluzione sull’Europa sudoccidentale mantiene condizioni di variabilità per oggi e i prossimi giorni richiamando aria umida e a tratti instabile. Lunedì correnti dai settori settentrionali porteranno temporaneamente maggiori schiarite soleggiate.

Per la giornata di sabato, le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, osservano cielo generalmente molto nuvoloso seppur con momentanee schiarite specie in pianura. A tratti alcuni rovesci, possibili ovunque ma più probabili sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana in estensione in serata e nella notte.

Domenica prosegue il tempo variabile con nuvolosità a tratti estesa che potrà dar luogo a locali rovesci, in particolare su Veneto e Lombardia orientale. Dalla tarda serata via via ampie schiarite. Lunedì temporaneamente più soleggiato con rialzo delle temperature e sui rilievi rinforzi di vento settentrionale. Possibili annuvolamenti pomeridiani e qualche goccia principalmente tra Lago d’Iseo e Garda.