A Solbiate Arno tutto pronto per il Gran Premio dell’Arno di ciclismo

Tutto è pronto a Solbiate Arno, nel Varesotto, per ospitare domani, domenica 11 giugno, l’edizione numero 26 del Gran Premio dell’Arno – Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno. La manifestazione è organizzata dalla Società Ciclistica Carngahese, del presidente Adriano Zanzi, e vedrà al via 176 concorrenti in rappresentanza di 31 formazioni, con due team straniere: gli elvetici del Velo Club Lugano e gli olandesi del team Gepla-Watersley R+D Road.

Il PERCORSO

Nel segno della tradizione il tracciato di gara con il classico “Circuito dell’Arno” che verrà ripetuto per dieci volte per un totale di 124 chilometri. La partenza è prevista alle ore 14 da Solbiate Arno e successivamente i concorrenti transiteranno da Solbiate Arno, Caronno Varesino, località Stribiana, Carnago, Monte, Oggiona, Solbiate Arno (campo sportivo), Solbiate Arno centro (gran premio della montagna) e via Aldo Moro con l’arrivo attorno alle ore 17.

PREMI SPECIALI

Significativi alcuni dei riconoscimenti messi in palio dagli organizzatori. Al direttore sportivo del primo classificato verrà assegnato il memorial Lino Zucchi, il gran premio della montagna è dedicato a Rino Colombo, la società del vincitore sarà premiata dal Trofeo Riganti mentre il primo corridore lombardo riceverà il memorial Luigi Benati e il corridore più combattivo sarà gratificato con il riconoscimento voluto dalla Fondazione Michele Scarponi.

LE SQUADRE

AL VIA Queste le formazioni iscritte: Velo Club Lugano (Svizzera), Gepla-Watersley R+D Road Team (Olanda), e le italiane: Borgo Molino Villa Fiorita, Fortebracco, S.C.A.P.,CPS Professional Team, Regia Congressi Seiecom Valdarno, Polisportiva Monsummanese, Casano, Work Service, Sandrigo Bike, Postumia 73 Dino Liviero, Rinascita Ormelle, Assali Steffen, Ciclistica Dro, Esperia Piasco, Team Ciclistico Paletti, Scuola Ciclismo Cene, Romanese, Massì Supermercati, Pedale Casalese Armofer,Ciclistica Trevigliese, Società Ciclistica Capriolo, Team Giorgi, Giovani Giussanesi, GB Junior Team Pool Cantù, Club Ciclistico Canturino, Società Ciclistica Biringhello, Unione Ciclistica Bustese Olonia, Società Ciclistica Fagnano Nuova, Energy Team e Bareggese.