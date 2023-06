A Somma Lombardo l’ultima puntata di “Quelli delle Sette”: ai microfoni anche un mastino dell’Hockey Varese

Dopo la bellezza di 36 puntate, la seconda stagione di “Quelli delle Sette”, il popolare programma radiofonico che fa impresa e territorio tra Malpensa e il Verbano, giunge alla sua ultima puntata.

Venerdì 23 giugno, come sempre nella finestra che va dalle 19 alle 20.30, sulle frequenze di Radio Village Network andrà in onda l’ultima tappa del lungo viaggio pe di Dj Mauz e degli speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani avrà luogo al rinomato ristorante Corte Visconti di Somma Lombardo, a pochi passi dal Castello e dal centro del paese.

A dare il benvenuto e fare gli onori di casa all’ormai storico quartetto sarà il sindaco Stefano Bellaria, che offrirà ai membri della Banda di ‘Quelli delle Sette’ dei pregiati Sommesi D.O.C. sotto il segno della cultura, sport e bellezza.

Durante la puntata, sarà presente anche Paolo Rovelli, il fondatore de LaCattedrale che merita riconoscimenti per aver trasformato un’antica fabbrica abbandonata in un luogo di incontro e creatività. Ora LaCattedrale non è solo uno spazio che ospita opere d’arte contemporanea, ma è anche un luogo che accoglie eventi esclusivi, generando valore per la comunità.

Spazio poi come sempre allo sport, con un vero e proprio ospite d’eccezione, il mastino Riccardo Privitera. L’attaccante dell’HCMV Varese Hockey impegnato sul ghiaccio della Acinque Ice Arena, il palaghiaccio della provincia. Privitera ripercorrerà la trionfante stagione dei gialloneri, conclusasi con una storica doppietta: il trofeo della Coppa Italia e vittoria del campionato IHL; l’Italian hockey legue.

Da assoluti vincitori ad aspiranti vincitori: tra i protagonisti della puntata ci sarà anche Giorgia Di Pucchio, concorrente di Miss Italia. Dopo aver superato brillantemente le prime selezioni, trascorrerà l’estate sulle passerelle, cercando di conquistare il titolo regionale di Miss Lombardia, che le garantirebbe l’accesso alle finali nazionali.

COME ASCOLTARE QUELLI DELLE SETTE

Per ascoltare la trasmissione basta scaricare l’app di Radio Village Network o collegarsi al sito https://www.radiovillagenetwork.it/ per ascoltare la diretta (anche da uno smartphone). In alternativa, si può chiedere al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN.

Il programma andrà in replica alla domenica, dalle 13 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.