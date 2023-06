A Vedano Olona una nuova piazza e un incontro pubblico per conoscere Chiara Lubich

Sabato 10 giugno Vedano Olona dedica una giornata a Chiara Lubich, mistica e fondatrice del Movimento dei Focolari.

A partire dalle 9.30 in Sala consiliare si terrà un Consiglio comunale aperto intitolato “Vedano Olona per la fraternità: dalle intuizioni di Chiara Lubich una spinta per realizzarla”. Sono previsti interventi del sindaco Cristiano Citterio, di esponenti dell’Associazione Città per la Fratenità (ci saranno il presidente Stefano Cardinali e i segretari operativi Paolo De Maina e Lina Ciampi), oltre a Giorgia Adamoli, assessore del Comune di Vedano Olona.

A seguire, alle 11.30, è prevista l’inaugurazione della piazza dedicata a Chiara Lubich presso l’ex torre dell’acquedotto (angolo di via Cavour), col saluto del sindaco, testimonianze di chi ha conosciuto Chiara Lubich e l’intervento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Il Comune di Vedano Olona è membro dell’associazione Città per la Fraternità – ispirata a Chiara Lubich e al Movimento dei Focolari – dal 2020. L’intitolazione della piazza, inoltre, fa parte del progetto “Le Vie in Rosa” che ha rinominato al femminile una decina tra strade e piazze del paese.