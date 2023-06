Adolescenti protagonisti al parco di Villa Mirabello nel “Z Summer Vibes”

Martedì e giovedì di divertimento e laboratori a Villa Mirabello di Varese. È una sorta di campo estivo ma ad adesione libera e per un target “più grandicello”. Il Comune di Varese ripropone, dopo le fortunate edizioni precedenti, attività ludiche, sportive, artistiche per i ragazzi dai 13 ai 18 anni. La sede è all’interno dei Giardini Estensi e vede il coinvolgimento di enti e associazioni con cui si rinnova la collaborazione ma anche di “new entry” come il Karakoum teatro.

Le attività saranno diverse, tarate per un’età, quella dell’adolescenza, così da fornire occasioni di svago, ma anche conoscenza, pratica e creatività.

Al fianco di Palazzo Estense e di Francesca Strazzi che segue il tavolo aperto sin dal primo mandato del Sindaco Galimberti con un focus proprio sui giovani, ci sono WG Art con proposte sull’arte di strada, associazione Totem che sfiderà i ragazzi a giochi di scatola e di gruppo, Karakorum Teatro con il laboratorio su teatro e maschere, Controvento trekking per esplorazioni nella natura, l’associazione M.Art.E che accompagnerà gli adolescenti attraverso la relazione con i social, il mondo virtuale e il videomaking. Al campetto di basket, inoltre, sarà organizzato un torneo grazie alla collaborazione di Avis che porterà un fumetto per il racconto del dono. Il coordinamento delle attività è affidato alla cooperativa Naturart.

«Torna un’iniziativa che è resa possibile grazie alla collaborazione di tante realtà e associazioni che già lavorano sul territorio con ragazzi e ragazze, un progetto che nasce con l’intento di offrire occasioni di condivisione, svago e formazione a ragazzi e ragazze in una fascia di età delicata come quella dell’adolescenza – spiega Francesca Strazzi, consigliera delegata alle Politiche per gli adolescenti – In questi anni abbiamo inoltre attivato un tavolo di lavoro permanente per ampliare l’offerta e creare continuità di proposte».

Da martedì 13 giugno a giovedì 20 luglio, il doppio appuntamento settimanale di “Z Summer vibes” sarà aperto a ragazzi e ragazze, in modo gratuito e senza necessità di iscrizione se non per alcune attività specifiche.

Programma di Z Summer Vibes a Villa Mirabello 2023