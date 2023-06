Airone Seafood festeggia la Giornata mondiale degli Oceani proteggendo il mare insieme a Ogyre

L’8 Giugno si festeggia la Giornata mondiale degli Oceani. Airone Seafood insieme a Ogyre ha deciso di pulire l’oceano da cento chilogrammi di rifiuti marini.

Per Airone Seafood questo è il secondo anno di collaborazione con Ogyre e grazie alla partnership in due anni è stato raccolto l’equivalente di ventimila bottiglie di plastica.

Ogyre è una società benefit che opera dal 2021 con la propria flotta di pescatori impegnati quotidianamente a proteggere l’oceano. Grazie allo sviluppo di una piattaforma digitale, la società incoraggia alla partecipazione attiva per affrontare l’emergenza ambientale che coinvolge anche il mare. Ogyre può contare su una flotta di pescatori in Brasile, Indonesia e Italia, e pulisce l’oceano raccogliendo migliaia di rifiuti ogni giorno che vengono documentati, pesati e archiviati.

Airone Seafood opera nel settore delle conserve ittiche. È la prima azienda italiana a capitale privato che opera sia in Costa D’Avorio che in Italia con sede a Reggio Emilia. Da sempre impegnata in una pesca responsabile grazie anche alle certificazioni Friend of the Sea, Dolphin Safe e MSC per garantire un prodotto sostenibile e di qualità sugli scaffali del supermercato. Airone Seafood è presente sul mercato dal 1994 con due marchi di proprietà e con prodotti private label per la grande distribuzione (GDO).

L’Amministratore Delegato Sergio Tommasini: “Operiamo nel settore delle conserve ittiche, e lavoriamo in una filiera integrata da monte a valle – spiega – Il pesce intero, pescato in modo certificato e sostenibile, entra in stabilimento, viene trasformato in prodotto finito e destinato prevalentemente all’esportazione in Europa. Gli operatori in Costa d’Avorio seguono la filiera di trasformazione mentre in Italia gestiamo la commercializzazione e la logistica”.

La sostenibilità di Airone è concreta, e nella Giornata Mondiale degli Oceani l’azienda italiana è impegnata in prima fila insieme a Ogyre per difendere l’ecosistema. Non solo una sostenibilità nei confronti dell’oceano, ma anche una sostenibilità a 360°: Airone, infatti, è da sempre attenta alla qualità di vita dei propri dipendenti e del territorio in cui opera.

“A livello generale l’azienda aggiunge al concetto di sostenibilità sociale il fattore della vicinanza al territorio – continua Tommasini – I nostri dipendenti hanno una serie di benefici a supporto della crescita personale e delle loro famiglie”. E se il claim aziendale è We Take Care, ciò si traduce in un vero e proprio impegno col territorio e con l’oceano, una garanzia per la disponibilità e la qualità delle risorse naturali, ma anche della qualità della vita dei lavoratori e l’efficienza economica.

Un impegno ambientale che si conferma tale grazie al supporto ad Ogyre per la raccolta di rifiuti marini.