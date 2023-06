Al Piede d’Oro si corre al tramonto, ad Arcisate c’è la Brennight

La ottava prova stagionale del Piede d’Oro è un po’ particolare: anzitutto si disputa di sabato (il 10 giugno) e soprattutto si correrà in “notturna” nel senso che lo start sarà dato alle ore 20. La gara è in programma a Brenno di Arcisate ed è denominata “Brennight”, coniugando la località e la fascia oraria in cui si svolge.

L’appuntamento è organizzato dalla Atletica Arcisate, è giunto alla sua terza edizione e avrà il proprio centro operativo con partenza e arrivo in piazza Fumagalli. Le iscrizioni saranno aperte anche sul posto (dalle ore 18) e il prezzo di partecipazione è fissato in 5 euro.

Il percorso della Brennight è uno dei più brevi tra quelli che fanno parte del Piede d’Oro: il cosiddetto “lungo” misura infatti 6,6 chilometri, mentre il ridotto è di 4 chilometri. Come di consueto è previsto anche il minigiro per i giovanissimi atleti under 10 sulla distanza dei 600 metri circa. Accanto alla prova sportiva è presente anche uno stand gastronomico.

Quella di Brenno è la prima delle due gare del Piede d’Oro di giugno, entrambe allestite dalla Atletica Arcisate. Il prossimo appuntamento è infatti quello di domenica 25 giugno quando andrà in scena la 36a “Quatar Pass par Arcisà”, una delle grandi classiche del circuito podistico del Varesotto.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (L. Ferraro | M. Menegotto)

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (L. Ferraro | R. Urso)

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (serale)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

17 settembre: Mustonate di Varese

8 ottobre: Varese

15 ottobre: Cardana di Besozzo

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili