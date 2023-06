Al Rifugio Carabelli di Oggiona torna la Orangefest

Tre giorni di festa al Rifugio Carabelli di Oggiona Santo Stefano. Parte venerdì 9 giugno la Orangefest, la manifestazione organizzata dai ragazzi dell’Orange Oggiona, la squadra che prende parte al campionato CSI Varese.

Fino all’11 giugno musica, cibo e giochi si alterneranno da mattino fino a sera.

Questo il programma.

Venerdì 9 Giugno: Orange Fest apre i battenti con un programma ricco di eventi. La giornata inizia alle I8 con l’apertura del festival, che accoglie i visitatori con un’atmosfera vivace e festosa. Alle 21.30, sul palco principale si esibirà la East Side Blues Band, pronta a regalare emozionanti performance musicali.

Durante tutta la serata, sarà disponibile uno stand gastronomico aperto dalle 19:00 alle 24:00, dove i partecipanti potranno gustare prelibatezze culinarie di ogni genere.

Sabato 10 Giugno: Alle 9.30 avrà inizio il Torneo Amicizia CSI, un’occasione per mettersi alla prova in una competizione sportiva all’insegna del fair play. Nel frattempo, alle 12, si svolgerà il pranzo Orange, un momento conviviale per ristorarsi e socializzare.

Nel pomeriggio, alle 15, i partecipanti avranno la possibilità di sfidarsi in un torneo di scacchi, mettendo alla prova le proprie abilità strategiche. Alle 15 si terranno le finali del Torneo Amicizia CSI, culminando in una competizione avvincente per decretare i campioni.

La serata di sabato prevede un evento molto atteso: alle 21 sarà trasmessa la finale della Champions League su uno schermo gigante. Gli appassionati di calcio potranno godersi lo spettacolo calcistico in un’atmosfera coinvolgente.

Per rendere la serata ancora più memorabile, alle 23 salirà sul palco la 883 Tribute Band “Nient’altro che noi”, pronta a riproporre i grandi successi della band italiana. Lo stand gastronomico rimarrà aperto dalle 19:00 alle 24:00, offrendo una varietà di delizie culinarie per soddisfare ogni palato e fiumi di birra.

Il programma per Domenica 11 Giugno offre un’ampia gamma di attività. Alle 10, sul campo da calcio, si terrà una partita di calcio a 7 tra i giocatori di hockey di Varese e i loro tifosi, creando un’occasione speciale per unire la comunità sportiva.

Alle 10.30 prenderà il via il Torneo di Freccette. Alle 11 si terrà una partita di calcio a 7 tra gli Amici del Beppe, per condividere momenti di divertimento e amicizia sul campo.

A seguire, alle 12, ci sarà il pranzo Orange, per rigenerarsi e ristorarsi in vista delle attività successive. Alle 14, un DJ Set con karaoke intratterrà il pubblico, offrendo a tutti l’opportunità di mostrare il proprio talento canoro.

Alle 19 si terrà un aperitivo accompagnato da un DJ Set, che creerà un’atmosfera rilassante e piacevole. La serata raggiungerà il culmine alle 21.30, con la performance della Targhe Alterne Tribute Band, che renderà omaggio a grandi successi della musica italiana e internazionale.

Lo stand gastronomico sarà nuovamente aperto dalle 19:00 alle 24:00, offrendo una varietà di prelibatezze culinarie per soddisfare ogni desiderio gastronomico.