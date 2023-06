Appuntamento con la musica, torna “Vergiate in classica”

Tanti eventi in programma tra giugno e luglio per l’undicesima edizione di Vergiate in classica. La rassegna diretta da Roberto Bacchini e organizzata dal Comune di Vergiate porta la grande musica tra le vie del centro e nella frazione di Corgeno.

Il programma di Vergiate in classica

La manifestazione è cominciata mercoledì 7 giugno alla Chiesa di San Giorgio a Corgeno con l’esibizione del Trio Andrea Palladio.

L’appuntamento successivo è in Piazza Baj a Vergiate giovedì 15 giugno alle 20.45. Sul palco l’Arcadia Ensemble con lo spettacolo Cinema serenade.

Venerdì 23 giugno sempre alle 20.45 al lido della Canottieri di Corgeno è in programma Correspondances. Le quattro stagioni del Tango del Jazz e del Kabaret: lo spettacolo a cura dell’Ensemble Jazz String Theory.

Giovedì 29 giugno in Piazza Baj alle 20.45 si continua con Opera et fantaisie, spettacolo di flauto e pianoforte con Giuseppe Nova e Andrea Bacchetti.

La rassegna si chiude giovedì 6 luglio in piazza Baj con lo spettacolo La courte paille di Laura Scotti (soprano) e Angela Villa (pianoforte).

In caso di maltempo gli eventi all’aperto si spostano nella sala polivalente, mentre il concerto del 29 giugno si sposta alla chiesa di Corgeno. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca di Vergiate al numero 0331964120 o scrivendo una mail all’indirizzo cultura@comune.vergiate.va.it .

«La buona musica che fa emozionare»

«La nostra rassegna – commenta Antonella Paccini, assessore alla Cultura di Vergiate – ha resistito dieci anni nonostante la pandemia. Dopo il successo del decennale, quest’anno ci ritroviamo orgogliosamente a riproporre Vergiate in classica 2023. Speriamo di riuscire ancora una volta a trasmettere gioia, emozioni e sentimento, convinti che un po’ di buona musica possa portare spensieratezza alla vita di ogni giorno. Ringraziamo il maestro Bacchini che come sempre si occupa della rassegna e l’Ufficio Cultura, che con tanta pazienza e dedizione si occupa degli aspetti organizzativi».