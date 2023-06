Basket Caronno, quando l’arma vincente è la determinazione

Forti della vittoria nella finale provinciale di domenica 28 maggio contro la Virtus Verbania i ragazzi dell’ U15 dell’Asd Basket Caronno sono approdati alle finali nazionali che si terranno a Rimini dal 15 al 18 giugno.

La lunga e fantastica stagione della squadra allenata dai coach Ivan Baldo e Andrea Ferrari si è conclusa con un en plein di 22 vittorie su 22 incontri battendo la Virtus Verbania sul campo di Malnate accompagnati da un numeroso pubblico che ha tifato incessantemente per tutta la partita riuscendo così a sostenere i ragazzi dal primo all’ultimo secondo di gara.

«L’obiettivo era vincere quest’anno e così è stato – dice il coach Ivan Baldo – Sulla carta i nostri avversari erano più forti, ma la determinazione dei nostri ragazzi è stata l’arma vincente. Ora, con la collaborazione di coach Andrea Ferrari, ci prepariamo alle finali Nazionali di Rimini, ma il nostro obiettivo va oltre e punta a crescere e a migliorare ancora in vista della nuova stagione».

La finale di Malnate si è di fatto rivelata da subito molto combattuta sotto ogni punto di vista dovendo far fronte a una squadra ben strutturata in ogni reparto e combattiva su ogni singola azione. I ragazzi della Caronno Basket hanno dovuto contare sulle proprie abilità per far fronte alla forte pressione difensiva degli avversari. Pur non riuscendo a esprimersi al meglio e incontrando difficoltà nella continuità del gioco, non hanno mollato un attimo l’impegno e nell’ultimo quarto di gara hanno messo alle strette gli avversari concedendo loro solo 9 punti.



La vittoria finale con un risultato di 82 a 63 ha suggellato in peno la conquista del titolo di categoria Under 15 nel campionato Provinciale UISP 2022/2023. «È un gruppo di ragazzi sorprendente sia per noi come società che per i loro genitori – ha dichiarato il presidente della Asd Caronno Piergiorgio Ventura – Siamo pertanto molto orgogliosi del risultato ottenuto frutto dell’impegno profuso in questi ultimi anni con ragazzi che, per la maggior parte, sono nati e cresciuti all’interno della nostra associazione».

Seguiranno nei prossimi speciali i racconti e le foto delle altre squadre under che hanno vinto il campionato provinciale Uisp. Stiamo parlando di ragazzi che hanno dato il massimo sul campo e che condividono i valori Uisp di condivisione e fair play.