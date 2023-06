Brucia un’auto in un garage: intervento nella notte dei vigili del fuoco a Varese

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno a Varese. Le tre squadre del comando varesino sono intervenute insieme ai carabinieri in via Alfredo Catalani in seguito alla segnalazione di un incendio in un box auto.

Un’auto è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava all’interno della rimessa, in un’area circondata da palazzine. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 22.58 e hanno lavorato fino alla una per mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.