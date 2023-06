Fulmine abbatte un grosso abete in centro ad Albizzate: colpita un’auto e tranciato un cavo elettrico

È stato con tutta probabilità un fulmine a colpire e far crollare una parte di un grosso albero all’angolo tra via XX settembre e via Col di Lana.

Galleria fotografica Il temporale abbatte un albero ad Albizzate 4 di 7

È successo intorno alle 3 della notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno. La pianta si è abbattuta sulla strada e sul parcheggio della casetta dell’acqua tranciando un cavo elettrico e colpendo una macchina parcheggiata.

Sono intervenute già durante la notte le squadre dei vigili del fuoco per rimuovere le parti più ingombranti del grosso abete e hanno lavorato a lungo. Diverse abitazioni sono rimaste senza corrente.