Investito un 15enne su un monopattino in centro a Varese

Incidente in pieno centro a Varese intorno alle 8.30 di martedì 6 giugno, in via Cavour, di fronte al Coin, punto di passaggio per tanti studenti diretti a scuola. Investito da un’auto un ragazzino di 15 anni che viaggiava su un monopattino elettrico.

Sul posto la Polizia Locale di Varese e un’ambulanza dell’Sos Malnate: il giovane è stato medicato e trasportato in pronto soccorso in codice giallo.