La Inox Team Saronno Softball a Castelfranco Veneto  per difendere il primo posto in classifica

Dopo le quattro vittorie ottenute in Emilia Romagna con le trasferte di Forlì e Collecchio, la Inox Team Saronno Softball continua il viaggio lontano dal diamante di casa sabato 10 giugno in occasione della doppia sfida contro il Castelfranco Veneto. Longhi e compagne affrontano infatti la formazione veneta nel doppio incontro in programma a partire dalle ore 14.30.

L’obiettivo per le ragazze allenate dal manager Manson, che potrà contare su tutta la rosa per l’occasione, è quella di continuare la grande striscia di vittorie consecutive arrivata a 14 successi di fila e iniziata proprio dopo le due sconfitte subite in casa per mano del Castelfranco Veneto e che risultano essere ancora gli unici due KO incassati dalla formazione lombarda nel torneo.

(foto di Laura Massarenti)