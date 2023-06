L’amministrazione di Malnate sponsorizza il bando del Duc: “Risorse per le attività”

Il Distretto Urbano del Commercio di Malnate da maggio ha aderito a un bando di Regione Lombardia che mette a disposizione delle imprese cittadine una somma totale di 72mila euro. Al momento però sono poche le realtà che ne hanno fatto richiesta e anche l’incontro pubblico della serata di martedì 27 giugno ha avuto poco successo. Ecco perché l’amministrazione comunale, con il sindaco Irene Bellifemine e il vicesindaco Jacopo Bernard, ha deciso di dare maggiore visibilità allo strumento con una conferenza stampa.

«Per Malnate riuscire a rientrare nella classificazione di Duc è grande soddisfazione – spiega il sindaco Bellifemine -. Questo ci permette di partecipare a bandi che si trasformano in contributi e che a loro volta si riversano sui commercianti. Per questo vorremmo che i commercianti conoscessero maggiormente questa possibilità. Come Duc siamo sulla strada giusta, seppur giovani; uno dei motivi che ci ha spinto a istituire il Distretto Urbano del Commercio è per dare maggiori incentivi alle attività commerciali di Malnate, che sono una grande risorsa per la città. Anche per questo abbiamo pensato alle vetrofanie che si vedono sulle vetrine delle attività commerciali: creare una rete unendo le singole realtà. Non è un caso che i negozi aperti recentemente stanno avendo un buon successo».

A entrare più nello specifico del bando è il vicesindaco Jacopo Bernard: «Il Duc è una realtà che va verso il compimento del suo secondo anno di vita. Dà risposte alle necessità dei commercianti, grazie anche alla preziosa collaborazione di Confesercenti e ConfCommercio. Nei due anni passati abbiamo partecipato a una serie di bandi, due di Camera di Commercio e questo di Regione Lombardia, che hanno portato risorse economiche. Nel 2021 abbiamo utilizzato fondi per gli eventi natalizi, nel 2022 per una festa cittadina e per un video promozionale che verrà presentato nei prossimi mesi. Questo bando regionale ha invece un aspetto economico più importante: abbiamo reperito risorse regionali per circa 150mila euro, che verranno destinate per la riqualificazione di piazza delle Tessitrici con un investimento di circa 78mila euro, e con questa iniziativa per le imprese con una somma di circa 72mila euro».

«Le aziende – prosegue Bernard – hanno un arco temporale di 2 anni, da marzo 2022 a febbraio 2024, per realizzare le opere. In questo momento le domande non coprono la disponibilità economica, vorremmo però avere così tante richieste da dover selezionare a chi destinare le risorse per esaurire i fondi».

A sottolineare l’importante lavoro del Duc è un commerciante storico di Malnate, Roberto Piatti: «Siamo molto soddisfatti di tutto quello che stiamo portando avanti. Ci troviamo spessissimo, lavoriamo bene e l’amministrazione è presente. Siamo contenti che la città sia attrattiva per i commercianti. Con questo bando, con un investimento oculato, si ha un buon ritorno anche economico. Dei colleghi hanno chiesto informazioni e sarebbe un peccato non riuscire a destinare tutti i fondi, soprattutto considerando il periodo difficile».

Per maggiori informazioni si può contattare la mail duc@comune.malnate.va.it