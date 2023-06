L’aperitivo anti spreco dei bambini ai Giardini Estensi

Si sono dati appuntamento alla tensostruttura dei Giardini Estensi nella serata di lunedì 5 maggio i bambini degli Istituti comprensivi Varese 4 e Varese 5 per festeggiare insieme, con un aperitivo anti spreco, un anno di lavoro sulla buona alimentazione e contro gli sprechi alimentari.

L’evento, promosso dai Servizi educativi del Comune di Varese, si è infatti concluso con un aperitivo per bambini e genitori preparato “reinterpretando” le porzioni di cibo non distribuite a pranzo per la mensa giornaliera delle scuole. Sono stati così molto apprezzati una pasta fredda al pesto, un gateau di patate (cotte originariamente al forno) e un’insalata di riso.

Ma prima gli alunni della primaria Parini, che per tutto l’anno hanno portato avanti un progetto sull’alimentazione sana, biologica e contro lo spreco hanno presentato un’analisi degli alimenti più energivori in fase di produzione e il loro decalogo per mangiare bene, a cominciare dalla spesa, da fare non quando si è affamati e privilegiando frutta e verdura locali senza dimenticarsi di leggere le etichette dei prodotti prima di metterli nel carrello.

Ad aiutarli, sul palco, anche uno speciale supereroe, Sprecoman, con il suo mantello dorato.

Presenti anche i bambini del doposcuola delle primarie Garibaldi e Marconi che hanno partecipato al progetto Mensa con gusto e che, dopo aver visitato il centro cotture, hanno proposto una propria ricetta, una reinterpretazione dei tradizionali pizzoccheri che è già stata preparata per loro e che il prossimo anno entrerà nel menù delle scuole.

E prima di gustare l’aperitivo gli alunni della Fermi hanno recitato la loro poesia, quella che cantano ogni giorno prima di sedersi per il pranzo.

«È stata una bellissima iniziativa, molto partecipata e ricca di contenuti grazie ai bambini che hanno presentato con gioia i loro lavori e ai tecnici che sono intervenuti in maniera concisa e puntuale», ha detto l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio ringraziando un pubblico di circa 300 persone tra bambini e genitori oltre a Dario Mazzucchelli, responsabile regionale di Siticibo, Nicola Scoppetta e Cinzia Baldo, dirigente medico e dietista di Ats Insubria e Marco Emanuele Tosi, tecnologo alimentare del Comune di Varese.