Musica e cultura sulle sponde del Verbano, torna il festival “Il lago cromatico”

Mercoledì 7 Giugno alle ore 19:30 è stata inaugurata la IX edizione del Festival Il Lago Cromatico, la rassegna musicale e culturale estiva organizzata dall’Associazione Musica Libera.

La nuova edizione si svolgerà da Giugno ad Agosto e coinvolgerà i Comuni di Angera, Besozzo, Comabbio, Laveno Mombello, Leggiuno, Ranco, Somma Lombardo, Taino e Travedona Monate insieme a numerosi musei, associazioni, operatori turistici e commerciali del territorio. Inoltre, l’edizione 2023 vedrà la collaborazione straordinaria del Museo Bagatti Valsecchi di Milano e l’Osservatorio Astronomico Schiaparelli di Varese. La nuova rassegna, dal titolo AdAstrea, prenderà spunto dagli spazi infiniti e dall’armonia che governa l’universo. La stessa armonia che diventa musica e che è in grado di donare emozioni allo spettatore. Astrea, nella mitologia greca, è la Dea dell’equilibrio, della giustizia e il suo mito la colloca come Dea delle costellazioni. Il tema degli astri, la meraviglia dell’universo e la sua scoperta sarà il filo conduttore della manifestazione, che si svolgerà dalla Biblioteca del Museo Bagatti Valsecchi col suo splendido soffitto dipinto di stelle alle sponde del Lago Maggiore, passando per la magnifica Rocca Borromea di Angera, fino alla cupola dell’Osservatorio Schiaparelli di Varese. Arte e scienza si un uniranno per regalare allo spettatore bellezza e armonia.

Grazie proprio alla nuova collaborazione con il Museo Bagatti Valsecchi, l’inaugurazione è avvenuta nella splendida casa museo milanese con il concerto straordinario della famosa violoncellista Silvia Chiesa, una delle maggiori interpreti italiane più apprezzate al mondo, che si è esibita in un prezioso concerto solistico con un repertorio da J.S.Bach fino alla musica contemporanea.

Il Festival Il Lago Cromatico da Milano tornerà sul Lago Maggiore a partire da Mercoledì 21 Giugno con la Festa Europea della Musica di Ranco (XI Edizione). Ben 22 formazioni animeranno il paese per tutta la serata, esibendosi dalle ore 18:00 nelle principali piazze del Comune e sul lungolago ed unendosi alle migliaia di artisti e di città in tutt’Italia e nel mondo aderenti a questa storica iniziativa, nata per celebrare il solstizio d’Estate e prim’ancora la meraviglia dello stare insieme.

La musica sarà la protagonista della rassegna con 13 concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi della bassa sponda lombarda del Lago Maggiore. Tra i grandi ospiti ci saranno il famoso jazzista Gianni Coscia (23 Giugno – Laveno Mombello), che insieme alla cantante Silvia Benzi accompagnerà il pubblico in un racconto musicale ispirato al suo percorso di vita dagli inizi fino ai grandi successi; Silvia Chiesa con il suo ensemble C3 – ChiesaCellosCremona tornerà il 6 Luglio presso il Castello Visconti di Somma Lombardo; la pianista Ingrid Carbone (28 Luglio – Laveno Mombello) con il suo progetto dedicato alla musica di Leoncavallo ispirata al Lago Maggiore; l’ensemble di percussioni giapponesi Taiko KyoShinDo in un concerto spettacolare e coinvolgente nel suggestivo Monumento di Giò Pomodoro di Taino (30 Luglio); l’Ensemble FiloBarocco all’Eremo di Santa Caterina con un concerto dedicato agli astri e a Gea (2 Agosto) ; un concerto dedicato alla luce e alla natura nella musica di R. Schumann con la pianista Clara Schembari e l’attrice Daniela Tusa (9 Agosto – Ispra).

L’Orchestra JuniorClassica del Conservatorio di Alessandria si esibirà con un concerto dal titolo Lumen Cordium interamente dedicato alla musica di Mozart (30 Giugno – Besozzo); il Trio Abdo, Buda, Marconi presenterà il suo nuovo lavoro ispirato alla musica dell’est (14 Luglio – Travedona Monate); l’originale quintetto vocale ElephantClaps si esibirà ad Angera (16 Luglio); Oscar Strizzi, sand performer, insieme al fisarmonicista Nadio Marenco accompagnerà il pubblico in un mondo fantastico fatto di immagini e musica nello splendido cortile del Museo MIDeC (19 Luglio – Laveno Mombello); un omaggio al jazz manouche con i Belleville Stompers porterà il pubblico sulla spettacolare terrazza delle Funivie del Lago Maggiore (21 Luglio – Laveno Mombello). Come da tradizione la rassegna terminerà a Ranco l’11 Agosto con l’Orchestra da Tre Soldi con un repertorio dove musica colta, linguaggi jazz e sonorità popolari superano i propri confini stilistici proiettandosi nel mondo della cultura globale.

Ma il Festival non è solo musica. Grazie all’importante collaborazione con l’Osservatorio Astronomico Schiaparelli di Varese il pubblico potrà avvicinarsi all’affascinante mondo dell’astronomia nell’incontro previsto a Ranco il 1 Luglio e con due visite guidate all’Osservatorio (10 e 23 Luglio). Si parlerà della simbologia delle stelle nell’arte tessile del Quilt con la mostra …e uscimmo a cucir le stelle. Paesaggi astrali di stoffa, che verrà inaugurata a Laveno Mombello il 22 Giugno e della simbologia degli astri nella mitologia con la conferenza del Prof Mario Iodice (29 Giugno Laveno Mombello). Il 15 Luglio a Ranco verrà messo in scena lo spettacolo teatrale La Donna delle Stelle con la partecipazione dell’attrice Elisa Baio. Lo spettacolo è incentrato sulla figura di Valentina Tereškova, la prima donna a volare nello spazio e di cui nel 2023 si celebrano i 60 anni di questo epocale traguardo.

Numerose saranno le possibilità di visitare importanti siti di interesse storico, artistico e culturale tra cui il Castello Visconti di San Vito (Somma Lombardo), la Rocca Borromea (Angera), l’Eremo di Santa Caterina del Sasso (Leggiuno). Il 9 Luglio si svolgerà la Mangia, bevi, bici, l’evento di cicloturismo organizzato dalla Bottega del Romeo di Ispra. L’enogastronomia d’eccellenza sarà protagonista anche quest’anno nell’appuntamento al famoso Ristorante Il Sole di Ranco (5 Luglio). Infine, in collaborazione con il Museo Diffuso di Angera, verranno organizzate passeggiate guidate alla riscoperta delle meraviglie del territorio di Angera. In particolare, si segnala l’appuntamento del 16 Luglio, dal titolo Scritto tra le stelle, un itinerario esperienziale dal lungolago alla Rocca di Angera sulle tracce dei destini delle grandi famiglie legate alla storia della città Visconti, Sforza e Borromeo (in collaborazione con Terre Borromee).

Il Festival Il Lago Cromatico è ormai divenuto un appuntamento atteso e riconosciuto. Si rivolge a tutta la comunità e promuove i principi di accessibilità e inclusività, nonché di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. L’iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia e Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi – Alto Piemonte e Riserva di Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che credono nella crescita e nell’importanza di questa manifestazione e decidono di supportarla ogni anno. In particolare, si ringraziano Athison – Manifattura Domodossola; Terre Borromee; Delta Instrument; CGIL SPI Lombardia; Associazione Culturale Europea e tutti i partner della rassegna.