My Superstar: il campo estivo al Maga molto pop

Torna la proposta estiva del Museo Maga dedicata ai ragazzi e bambini. Dal 17 al 21 luglio il Dipartimento educativo propone My Superstar per una settimana pop all’insegna dell’arte. I laboratori sono dedicati alla fascia di età tra i 6 e i 14 e i bambini e i ragazzi anni lavoreranno insieme a due operatrici per montare, rimontare, sciogliere e mixare le immagini che ogni giorno ci accompagnano: cartoni animati, pubblicità, super eroi, cantanti, attori, influencer, youtubers e tanto altro. Ispirati dagli artisti si rielaboreranno in modo creativo le immagini dei media che ci circondano, sperimentando anche diverse tipologie di stampa, per provare ad osservare con altri occhi i nostri schermi!

Massimo 20 partecipanti con due operatrici dedicate

QUANDO: SETTIMANA 17 – 21 LUGLIO dalle 9.30 alle 16.30

DOVE: Museo MA*GA Gallarate – via De Magri 1 Gallarate (VA)

COSTO: 170 euro a settimana, merenda inclusa, pranzo a sacco a carico dei partecipanti

o da acquistare presso il MA*GA BAR.

INFO: didattica@museomaga.it

TEL : 0331 706011 – 52