Oltre 80 mila gli extracomunitari regolari in provincia di Varese nel 2022

Ascoltare i rappresentanti delle comunità straniere sul territorio, accogliere le istanze degli stranieri e fare da collante col mondo del lavoro: è il Consiglio territoriale per l’immigrazione riattivato oggi, martedì 20 giugno, a Varese in un incontro in sala Consiglio nel palazzo della Provincia.

Dopo il saluto del prefetto Rosario Pasquariello, ha preso la parola il questore di Varese Michele Morelli che ha fotografato il contesto migratorio in provincia parlando di dati riferibili al 2022: 80.356 gli extracomunitari regolari presenti sul territorio, su 930 mila residenti. Le istanze di permesso di soggiorno sempre per il 2022 sono state 14.374 (di cui 5.000 per la guerra in Ucraina “numeri destinati a crescere”) e le richieste di protezione internazionale 825.

I permessi di soggiorno per asilo 1041 e le etnie più presenti in provincia sono, in ordine decrescente, albanese, marocchina e ucraina. Si è parlato dell’attivazione di un protocollo nazionale per l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo in campo dell’edilizia. Presenti i rappresentanti degli ambiti territoriali, Regione Lombardia, Ats Insubria, le due Asst, Ispettorato del lavoro, camera di commercio, Confindustria Varese, Confapi, Confartigianato, Confesercenti Confcooperative, Ance, Liberi agricoltori, Cgil, CISL Laghi, Caritas Ambrosiana, Confcommercio, centro “Nai” di prima alfabetizzazione.

Molto importante la presenza delle comunità straniere: Associazione Bangladesh Varese, Comunità Arabe, Associazione donne straniere di Varese, Associazione provinciale pakistano varesino. Ascoltando le istanze sono emersi problemi legati all’inserimento scolastico dei ragazzini stranieri.