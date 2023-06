Rilancio delle aree interne dell’Alto Varesotto: workshop e strategie per lo sviluppo sostenibile del territorio

Lunedì 12 giugno, a Palazzo Verbania di Luino, Comunità Montana Valli del Verbano, Comunità Montana del Piambello e Regione Lombardia sono state protagoniste, insieme a molti stakeholder del territorio, amministrazioni locali e soggetti produttivi dell’Alto Varesotto, di un tavolo di lavoro sulle aree interne.

Ad aprire i lavori sono stati Simone Castoldi, presidente di Comunità Montana Valli del Verbano e Debora Lonardi, vicepresidente di Comunità Montana del Piambello: «Questa è una giornata importante che per noi significa provare a gettare e ipotizzare nuove traiettorie di sviluppo per il nostro territorio – ha detto Lonardi -. E’ una giornata di opportunità di sviluppo e rilancio, per imparare a fare impresa comune».

Un’impresa comune che parte dal rilancio, con una strategia 2021 – 2027, delle zone interne: progetto fortemente promosso dall’assessorato regionale di competenza e oggi spiegato da Barbara Pagani, direttore generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica di Regione Lombardia. «Lo scopo della strategia Aree Interne è quello di rivitalizzare tali aree tramite interventi che investano sull’offerta di servizi essenziali e sullo sviluppo socio-economico valorizzando le risorse locali – ha detto Pagani -. Le strategie dovranno mirare ad aumentare l’attrattività, garantendo servizi essenziali necessari per fermare lo spopolamento e puntando ad un’economia place based».

Avviato il 30 settembre 2022 con un tour nelle aree interne per incontrare i “territori” e proseguito durante l’estate con incontri tecnici per introdurre i temi e le linee di finanziamento della strategia, il percorso si “concluderà” con due workshop – uno dei quali si è svolto oggi con l’obiettivo di delineare il quadro del territorio in termini di potenzialità e difficoltà – con il Dipartimento di Architettura e studi urbani e il Politecnico di Milano.

Scopo finale sarà quello di elaborare un’ agenda strategica che contenga le linee di indirizzo condivise verso cui questi territori devono andare.

«La strategia aree interne 2021-2027 dovrà rispettare alcuni parametri di sostenibilità» ha sottolineato Alessandro Dacomo dell’Autorità Ambientale regionale, che coopera con le autorità di gestione e con le strategie per perseguire gli obiettivi di sostenibilità. «Ingenti risorse verranno appostate su temi “verdi” : il 30% verrà investito su mitigazione e adattamento delle azioni e il 10% sulla conservazione della biodiversità».

I presenti sono poi stati invitati a partecipare ai 3 diversi gruppi di lavoro tematici: “Cura e gestione del territorio”, “La gestione dei servizi in un territorio complesso” e “Imprenditorialità e innovazione”.

Il prossimo e “ultimo” workshop si terrà il 29 giugno nel territorio di Comunità Montana Valli del Verbano.