Trenitalia presenta l’offerta estiva con più treni e più fermate

Trenitalia Summer Experience 2023, più treni, più fermate, più posti per le vacanze estive. È stata presentata a Roma , da Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia (società capofila del polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) la nuova offerta estiva, al via da domenica 11 giugno, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile. Un’offerta integrata e internazionale, nel segno dell’intermodalità anche attraverso strumenti sempre più innovativi e digitali. Oltre 250 Frecce e 20 FrecciaLink permetteranno di raggiungere comodamente più di 120 destinazioni con 120.000 posti offerti quotidianamente.

MAGGIORI COLLEGAMENTI TRA LE CITTÀ

Potenziata l’offerta del Polo Passeggeri anche verso le principali città italiane con 4 Frecce in più al giorno tra Milano, Roma e Napoli per un totale giornaliero di 94 Frecciarossa tra Milano e Roma e 68 tra Milano e Napoli. Raddoppiati per tali tratte anche i posti offerti nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione.

Intensificati anche i collegamenti tra Milano e Venezia con un totale di 38 Frecciarossa al giorno.

Per le città d’arte più suggestive della Penisola, grazie all’intermodalità Frecce + Bus FrecciaLink è possibile raggiungere comodamente Assisi, Perugia, Pompei e Matera.

Grazie al servizio Frecciarossa+MediopadanaLink, i clienti Alta Velocità potranno raggiungere la splendida Parma da Roma e tante altre città italiane del network Frecciarossa con un comodo cambio a Reggio Emilia AV. 12 collegamenti bus giornalieri partono infatti ogni 2 ore e in 35 minuti raggiungono Parma dalla stazione di Reggio Emilia AV.

Con i Link di Trenitalia Regionale, offerte anche per mete di divertimento con i nuovi Cinecittà World Link e Roma World Link, che offrono collegamenti verso i due parchi giochi nei pressi della capitale laziale.

OFFERTA INTERCITY E INTERCITY NOTTE

Anche l’offerta estiva dell’Intercity si arricchisce di nuove fermate, per l’esattezza 100 nuove al giorno, per un incremento pari al 42% rispetto allo scorso anno. Tra le nuove fermate, Cattolica, Polignano, Maratea, Diano Marina, e Alba Adriatica, per un’ampia offerta verso località a vocazione turistica.

Tra le novità più interessanti per chi predilige le località balneari, ci sono i collegamenti verso alcune mete della Costa degli Dei (Vibo Marina, Tropea – che può contare su due collegamenti in più rispetto alla scorsa estate – Ricadi, Nicotera) interessate da 6 nuovi collegamenti: 4 Intercity giorno quotidiani da Roma, più altri 2 periodici da Milano

Oltre 120 gli Intercity, di cui 24 Intercity Notte, a disposizione dei viaggiatori per una copertura sempre più capillare e attenta alle esigenze dei passeggeri. Inoltre, due nuovi Intercity collegheranno nei fine settimana Milano a Savona e viceversa, partenza da Milano alle ore 10:05 arrivo a Savona alle 12:38, il ritorno parte da Savona alle 14:32 con arrivo nel capoluogo lombardo alle 16:53; entrambi i collegamenti fermeranno a Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia.

VIAGGIARE ALL’ESTERO CON FRECCIAROSSA 1000, EUROCITY E EURONIGHT

Il Frecciarossa è sempre più Ambassador dell’Italia nel mondo. Con il Frecciarossa 1000 è possibile continuare a raggiungere comodamente la Francia per arrivare in meno di 7 ore a Parigi da Milano, passando per Lione e viceversa.

Viaggiare di notte verso Monaco e Vienna, non è mai stato così semplice, grazie a quattro collegamenti Euronight da e per Roma e La Spezia e dall’11 giugno anche da e per Monterosso e Santa Margherita Ligure-Portofino. Nuovo collegamento Euronight da e per Ancona che permette di partire all’ora di cena e arrivare a Monaco e Vienna per colazione, comodamente in treno con la possibilità di scelta tra classici posti a sedere, cuccette da 4 a 6 posti, vetture letti con servizi in cabina. Il nuovo collegamento internazionale sarà attivo durante tutto il periodo estivo fino al 10 settembre e in Italia fermerà nella Capitale italiana 2024 della cultura Pesaro, a Cattolica, Riccione, Rimini e Bologna.

Con gli Eurocity è possibile raggiungere l’Italia dalla Svizzera grazie a 40 collegamenti al giorno e in occasione del Gran Premio di Monza, dal 31 agosto al 3 settembre, sarà prevista una fermata periodica nella tappa imprescindibile del campionato mondiale di Formula 1. Intensificati i collegamenti durante il GP con 19 nuovi Eurocity da e per Zurigo e 3 da e per Basilea.

Per i più piccoli sugli Eurocity si rinnova la partnership con Disney nell’Area family con immagini dei cartoni animati su tavolini e pareti insieme a giochi, gadget e fogli da colorare per bambini.

IN MONTAGNA CON IL POLO PASSEGGERI

Il Polo Passeggeri del Gruppo FS si conferma vicino agli amanti delle mete turistiche di montagna e delle località di alta quota del nord Italia. Con 10 Frecciarossa al giorno Roma-Firenze-Bologna da e per Trento e Bolzano e 2 Frecciarossa aggiuntivi Milano-Bolzano e viceversa previsti il sabato e la domenica partenza da Milano alle ore 10:45 arrivo a Bolzano alle 13:41, il ritorno da Bolzano alle ore 17:45 con arrivo a Milano alle ore 20:45 sarà possibile raggiungere le località di montagna del Trentino-Alto Adige. Weekend in montagna anche con i 2 Frecciarossa Napoli-Torino per Oulx e Bardonecchia: in questo caso, la fermata nella località piemontese è prevista anche sui 2 Frecciarossa Parigi-Milano.