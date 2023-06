Un incontro a Busto Arsizio sulle case di comunità

Mercoledì 21 giugno alle 21 presso Villa Tovaglieri, a Busto Arsizio in via Volta 11, si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo “Case di Comunità: lo stato della sanità territoriale in Lombardia”.

L’incontro, promosso dal circolo del Partito Democratico di Busto Arsizio, vedrà gli interventi dei consiglieri regionali PD in commissione sanità Samuele Astuti e Carlo Borghetti.

«Si tratta di un’occasione importante per approfondire lo stato di attuazione della normativa in materia di sanità territoriale e case di comunità da parte di Regione Lombardia – commenta il segretario del circolo Paolo Pedotti – è fondamentale per tutti capire quanto finora fatto possa rispondere ai bisogni delle persone e quanto invece ci sia ancora da fare».