Sabato sciopero negli aeroporti e sugli aerei, anche a Malpensa

Sabato 15 luglio è in programma uno sciopero negli aeroporti, che coinvolge l’ente di navigazione aerea Enav e i servizi di handling (anche a Milano Malpensa), con diverse modalità a seconda delle sigle e dei luoghi. L’astensione è comunque dalle 10 alle 18.

Questo è lo sciopero che potrebbe comportare disagi anche in termini di tempi di gestione dei bagagli e degli imbarchi.

Il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in incrocerà le braccia per protestare per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da sei anni. Negli stessi orari incroceranno le braccia piloti e assistenti di volo di alcune compagnie aeree quali Vueling e Malta Air (dalle 12 alle 16) che è la sussidiaria che opera i voli di Ryanair.

Lo sciopero è proclamato da Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo “a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo e al confronto da parte della compagnia”. Secondo le tre organizzazioni sindacali si tratta di “un accordo assolutamente insoddisfacente e poco rispettoso della professionalità e del contributo che il personale navigante ha assicurato e che in particolare, nella fase post pandemia, ha consentito all’azienda un deciso incremento della redditività”.

Lo sciopero del trasporto aereo riguarderà i voli e i viaggiatori dalle 10 alle 18 e dalle 12 alle 16 per i piloti di Malta Air. Lo stop voluto dalle sigle sindacali potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli per almeno 8 ore con le eccezioni indicate sul sito ufficiale di Enac. Gli aerei garantiti nel corso dello sciopero sono riportati nella lista pubblicata online.

Il 22 sciopero aerei Sardegna a Cagliari

Non sono finite le date da tenere d’occhio, se dovete andare in vacanza.

Il 22 luglio è previsto infatti uno sciopero di quattro ore (12-16) all’aeroporto di Cagliari Elmas, che potrebbe comportare disagi per chi è diretto nella Sardegna meridionale.