A Gallarate sottopassi allagati, disagi anche sulla superstrada di Malpensa

Una mattina piuttosto complicata a Gallarate e dintorni, a causa delle intense precipitazioni e anche della piena del torrente Arno, che attraversa la città e i paesi limitrofi.

A Gallarate si sono allagati diversi sottopassi a Nord della città: i problemi principali (con auto bloccate nell’acqua) ci sono stati al sottopasso di via Vittorio Veneto-viale 24 Maggio, l’asse che conduce a Cassano Magnago, poi chiuso da Polizia Locale e ProCiv. Sei i veicoli bloccati in acqua. La Protezione Civile ha dovuto aprire tutti i tombini per far defluire l’acqua, il sottopasso è stato riaperto intorno alle 14.30

Transitabile con cautela il sottopasso di via Pegoraro-via Ronchetti, alle porte del centro, mentre altri veicoli sono stati sommersi nei sottopassi dell’autostrada A8 tra le zone residenziali di Sciarè (viale Lombardia) e Cedrate. A Gallarate registrati anche alcuni black-out nella zona Nord della città.

La Protezione Civile Gallaratese è intervenuta anche in via Sorgiorile, per ripulire le griglie da materiale trascinato dalla corrente (il Sorgiorile è di solito in secca, ma storicamente è noto per gonfiarsi facilmente). Il torrente affluente dell’Arno è esondato in parte sulla strada omonima, a Cascinetta.

Diversi rallentamenti a metà mattina anche sulla superstrada 336, in corrispondenza del sottopasso-galleria all’uscita di Gallarate-Samarate e anche nelle gallerie verso l’aeroporto, come testimonia anche un ironico video di una viaggiatrice diretta a Malpensa:



Il torrente Arno si è ingrossato molto: a Cavaria come a Samarate preoccupazione per il livello alto del corso d’acqua, che in particolare a Samarate è arrivato quasi a sfiorare l’impalcato dei ponti, con rischio esondazioni. Mobilitate le squadre di Protezione Civile, lungo il torrente e in altri punti “caldi” (ad esempio al sottopasso di Premezzo, dove già a luglio era “affondata” un’auto).



Arno a filo degli argini anche più a Sud, a Lonate Pozzolo, vicino alla “foce” dove il torrente s’immette nelle vasche di depurazione. Dal primo pomeriggio il livello del torrente ha iniziato a diminuire (foto ore 12):