“Addio grande uomo”. Samarate piange Alessandro Mescia

Samarate si stringe nel dolore per la morte di Alessandro Mescia, il quarantaseienne rimasto vittima di un incidente di montagna avvenuto venerdì 18 agosto in Alta Valsesia. Lo sportivo, residente a San Macario, era molto conosciuto e benvoluto. Lo dimostrano le decine di messaggi di cordoglio e di condoglianze alla famiglia, condivisi in queste ore sulle pagine social della cittadina, ma anche le parole di ringraziamento per l’impegno e la disponibilità che Alessandro ha sempre dedicato al prossimo e alle attività della parrocchia, delle associazioni sportive e della frazione in cui viveva. Quella di Mescia è una grande perdita per tutta la comunità: “Ciao grande uomo, ora ci guarderai da lassù. Riposa in pace Alessandro!” ha scritto tra i primi, sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Samarate, Enrico Puricelli.

Per Alessandro (Foto profilo Facebook Oratorio San Macario) sarà recitato il Rosario questa sera e domani sera alle 20 alla Chiesa parrocchiale di San Macario. “Davanti a certe tragedie non resta che l’unione e la forza della preghiera…” recita il messaggio degli amici dell’oratorio della località samaratese. “Nel ricordo del nostro caro Alessandro, e in vicinanza con Lela e Maty, alla mamma Claudia e a tutti i suoi cari, in questo momento di immenso dolore”. “Ciao Alessandro grazie per il tuo fondamentale aiuto alla nostra comunità”.

Il sito delle necrologie