Alla scoperta di Ispra con Archeologistics: appuntamenti il 21 e il 28 agosto

Ad agosto il Comune di Ispra, nell’ambito del progetto Ispra Lake e in collaborazione con Archeologistics, propone alcune visite che hanno come fulcro la storia, la natura e la cultura che caratterizzano il paese.

“Ispra alba e tramonto”e “Ispra bici e agrigelato”: sono due programmi pensati per far conoscere il territorio del comune lacustre nelle ore più fresche della giornata: al mattino preso oppure al calar del sole.

Lunedì 21 agosto alle ore 17.00 gita in bicicletta nel Parco della Quassa con una rinfrescante sosta per gustare un gelato presso l’Agricola Torbera di Ispra.

Lunedì 28 agosto alle ore 7.30 e mercoledì 23 agosto alle ore 19.00 invece ci saranno i nuovi appuntamenti del programma “Ispra alba e tramonto” che vi porta a conoscere al mattino le fornaci da calce, percorrendo la Passeggiata dell’Amore lungo il Lago Maggiore; al tramonto il Mausoleo Castelbarco e la Chiesetta di San Bernardino.

IL PROGRAMMA

Ispra bici e agrigelato

– Lunedì 21 agosto alle ore 17.00: il percorso parte dall’ufficio turistico e si inoltra in bicicletta nel parco della Quassa, per poi raggiungere l’Agricola Torbera dove gustare il gelato artigianale.

Durata complessiva 2 ore

Percorso facile

Contributo di 5 euro per la visita + 3 euro per gelato

La prenotazione è obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Ispra o via email.

Ispra alba & tramonto

– Mercoledì 23 agosto alle ore 19.00: il percorso parte dall’ufficio turistico di Ispra e con un breve passeggiata raggiunge il Mausoleo Castelbarco e la chiesetta di San Bernardino. Si conclude con un drink sul lungolago

– Lunedì 28 agosto alle ore 7.30: il percorso segue la passeggiata dell’amore e raggiunge le fornaci da calce. Alle ore 8.00 colazione alla fornace.

Durata complessiva di ciascuna uscita 2 ore

Percorso facile

La visita è gratuita. È richiesto ai partecipanti il solo contributo di 5 euro a persona per la colazione, di 7 euro per l’aperitivo.

La prenotazione è obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Ispra.

INFO E PRENOTAZIONI

Ufficio Turistico di Ispra, via Verbano 208

Email: iat@comune.ispra.va.it

Tel: 328.8377206