Anche Justin Reyes firma a Trieste: tutti gli ex Varese hanno trovato squadra

La Pallacanestro Trieste sarà ancor di più una “colonia” varesina. Dopo il gm Michael Arcieri, dopo Giancarlo Ferrero e in aggiunta a Michele Ruzzier (che era già in organico agli alabardati), anche Justin Reyes ha firmato un contratto con la società giuliana che l’anno prossimo militerà in A2.

Il giocatore americano con passaporto di Porto Rico era già da tempo nei radar di Arcieri (che fu l’artefice del suo arrivo alla Openjobmetis nel gennaio 2022) ma la firma era rimasta in sospeso per via delle condizioni del suo ginocchio. Reyes si era infatti infortunato al menisco a dicembre nel pre-partita di Varese-Virtus, era stato operato ma si era trascinato i problemi sino al termine della stagione.

Non si tirò però indietro – e questo è un fatto che rimarrà nel cuore dei tifosi varesini – quando la Openjobmetis dovette affrontare Scafati in piena emergenza, visto l’infortunio a Jaron Johnson. Quella sera stette in campo 21 minuti “su una gamba sola” stringendo i denti, guadagnandosi la stima di tutta Masnago.

In questi giorni Reyes sta lavorando con la nazionale di Porto Rico che parteciperà ai prossimi Mondiali ed è ancora in lizza per una maglia.

L’ala era l’ultimo giocatore dell’Openjobmetis 2022-23 ancora senza squadra: con il suo ingaggio il quadro è completo. Ross giocherà al Buducnost Podgorica (anche in Eurocup), Brown sarà in Spagna al Girona mentre Johnson ha firmato in Turchia, a Bodrum. In Serie A rimangono Owens e De Nicolao, insieme a Napoli, Caruso a Milano mentre i citati “triestini” Ferrero e Reyes disputeranno una A2 con l’obiettivo di centrare la promozione.