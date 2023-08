Daverio, attacco hacker alla pagina Facebook del sindaco Marco Colombo

Brutta sorpresa per Marco Colombo, sindaco di Daverio e imprenditore che da molti anni (ben prima di diventare primo cittadino) utilizza le piattaforme social per sostenere la propria attività politica e lavorativa.

Colombo, 59 anni, è stato vittima di un attacco informatico che – come spiega lui stesso – gli ha sottratto la gestione del profilo Facebook oltre che l’account di Messenger ad esso collegato. Strumenti che il sindaco usa per interagire con cittadini e amici e che dopo questo problema non gli consentono neppure di accedere a gruppi e pagine da lui amministrati.

Il sindaco ha quindi affidato a Instagram (altra piattaforma del gruppo Meta, su cui non ha ricevuto attacchi hacker) un intervento video nel quale spiega la sua situazione attuale, scusandosi sia per non poter rispondere ai messaggi sia per eventuali contenuti non autorizzati che dovessero comparire sul suo profilo Facebook.

«Oggi andrò alla Polizia Postale a denunciare il fatto; sono comunque in collegamento con il team di Meta (la società cui fa capo Facebook ndr) per provare a rientrare in possesso di questa mia identità digitale che può sembrare un gioco ma invece è una parte importantissima della mia vita anche dal punto di vista dei rapporti professionali e amministrativi e istituzionali».