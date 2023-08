Due dispersi nelle valli del Verbano Cusio Ossola

Grande attività sui monti del Verbano Cusio Ossola negli ultimi giorni per la ricerca di due persone che risultano disperse. Nei dintorni di Domodossola sono diversi giorni che tutte le componenti attivate per la ricerche (vigili de fuoco, soccorso alpino, Finanza e Protezione civile) sono impegnate per trovare Alessia Protospataro, turista milanese che non è rientrata nella struttura alberghiera dove alloggiava. Lo stesso gestore ha dato l’allarme. Nel pomeriggio di giovedì avrebbe mandato un messaggio a un amico da Santa Maria Maggiore, poi più nulla. Secondo quanto si è appreso, il cellulare di Alessia ha continuato a squillare libero fino a sabato, poi da domenica risulta spento: le battute sono in corso in Val Vigezzo.

Non si hanno più notizia anche di un secondo escursionista nei monti piemontesi sopra al Lago Maggiore ma nella zona della Val Grande: si tratta di un turista proveniente dal Lazio entrato nella valle il 14: fino a ieri era in contatto con la fidanzata di Roma dicendole che si era perso. Da qui l’attivazione delle ricerche partite da una chiamata al 112 della Regione Lazio: lo stanno cercando in Valgrande con elicottero dei vigili del fuoco e successivamente con un Aw169 della Guardia di Finanza di Venegono con a bordo strumentazione “IMSI-catcher“ in grado di triangolare con particolari strumentazioni che permettono la precisa individuazione del luogo da cui parte il segnale del cellulare. Le ricerche sono in corso da parte di componenti del Cnsas della Valdossola.